«Ограничил общение и перестал сидеть в соцсетях»: Как парень с ДЦП из Ростовской области не стал жалеть себя и поехал на Паралимпиаду

Спустя шесть лет тренировок спортсмен отправился на главные старты. Фото: Минспорта Ростовской области

На Паралимпийских Играх в Токио донской регион представляют 11 спортсменов. Среди них — легкоатлет Алексей Чуркин. Парень с поражением опорно-двигательного аппарата оказался всего в полуметре от бронзовой медали в метании булавы.

«КП - Ростов-на-Дону» решила связаться со вторым тренером паралимпийца Людмилой Бабак и узнать о тернистом пути спортсмена к заветным стартам в стране восходящего солнца. Истории олимпийцев — это всегда про нечеловеческие усилия, а в историях паралимпийцев еще больше преодоления: как поверить в себя и в то, что ты можешь невозможное.

РОС КАК ВСЕ

Сам легкоатлет родом из Краснодарского края, но именно на Дону он стал мечтать о спорте.

- Когда он родился, то был абсолютно обычным ребенком, как думали родители. Только к трем годам стали замечать какие-то отклонения в развитии, - вспоминает Людмила Леонидовна. - Врачи толком ничего не говорили. И только ближе к пяти годам стало известно, что у него детский церебральный паралич - ДЦП.

Родители очень много вкладывали в мальчика. Показали, что диагноз — не повод упиваться жалостью к себе, с ним не сюсюкались, а растили как самого обычного мальчика. Отец с ранних лет приучал Лешу активно заниматься спортом, даже записал его на пауэрлифтинг.

И общения со сверстниками у мальчика было вдоволь: его отдали учиться в обычную школу. Когда пришло время поступать в техникум, Алексей переехал в Ростовскую область, в Новочеркасск. Поступил и обучился конструированию и моделированию изделий из кожи.

И именно здесь, на донской земле, начался путь Алексея Чуркина как профессионального спортсмена.

В СПОРТЕ ШЕСТЬ ЛЕТ, А УЖЕ РЕКОРДСМЕН!

- Он достаточно крепкого, спортивного телосложения паренек, - замечает Людмила Леонидовна. - Вот наш тренер его и приметил. Начал с ним пробовать заниматься,

Вот и стали потихоньку тренироваться в 2015 году. И уже через год, в 2016-м, Алексей выступал на Чемпионате России: там он стал вторым, и это было лишь его первое выступление! После успешного дебюта будущий паралимпиец вместе с тренером несколько лет шел к тому, чтобы попасть в сборную России. Результаты не давали усомниться в правильном пути: Алексей занял четвертое место на Чемпионате мира в 2019 году. Тогда он стал рекордсменом в толкании ядра и четвертым в метании булавы!

- За все это время ни разу не хотел бросить спорт. Он четко себе наметил цель попасть на Паралимпийские Игры. И с 2019 года мы всей командой идем к этому результату, - рассказывает тренер.

На протяжении всех этих лет Алексей показал свое усердие и трудолюбие. Он готовился изо дня в день: никогда не позволял себе ни поблажек, ни пропусков — всегда выкладывается по полной программе.

- А чтобы не сбивать прицел на большую спортивную цель, Леша перестал сидеть в социальных сетях и направил всю свою энергию на достижение результата, - признается Людмила Леонидовна.

Первый результат достигнут: Алексей на Паралимпиаде в Токио. В метании булавы ему не хватило всего полуметра, чтобы стать бронзовым призером. Впереди его коронное упражнение - метание ядра. Соревнования пройдут 31 августа.

Напомним, Паралимпийские Игры в Токио стартовали 24 августа. Ростовскую область представляют 11 атлетов. Первую медаль для донского края завоевал Владимир Сотников. Спортсмен получил бронзу в соревнованиях по плаванию в спорте для слепых на дистанции 100 метров.

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