В Ростовской области мать просит пожизненный срок для дочери, подозреваемой в убийстве брата из-за наследства в похоронном бизнесе

На Дону начался суд над подозреваемой в убийстве брата из-за похоронного бизнеса Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области началось судебное заседание по делу об убийстве 37-летнего Игоря Суханова (все имена изменены – прим. ред.). На скамье подсудимых – родная сестра мужчины. По версии следствия, 52-летняя Екатерина в конце февраля этого года ударом ножа якобы в грудь убила брата из-за наследства – недвижимости и похоронного бюро.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала о том, что оба – и жертва, и подозреваемая - дети умершего в прошлом году известного в городе предпринимателя и депутата.

"ИНОГДА МНЕ СТАНОВИТСЯ ЕЕ ЖАЛКО"

Мать Игоря и Екатерины, 71-летняя Наталья Александровна, призналась корреспонденту «Комсомолки», что потеряла не одного, а двух своих детей.

Женщина не может простить дочь, подозреваемую в убийстве младшего и горячо любимого ребенка.

- Я прошу суд, чтоб дал ей пожизненное. Вы знаете, иногда мне становится ее (имеет ввиду дочь – прим. ред) жалко, но потом я вспоминаю, что она сделала,- рассказывает убитая горем мать.

По словам Натальи Сергеевны, сын был для нее всем.

- Я дочь родила в 18 лет, роды были тяжелыми и муж долго уговаривал меня на второго ребенка. Через 14 лет согласилась и появился Игорь. Самый лучший сын в мире. Даже будучи взрослым мужчиной, он каждый день желал мне спокойно ночи по смс. Всегда называл мамулечкой, - рыдает женщина. – Я не знаю, как можно было... Такой добрый, достойный и порядочный.

ПРОСИЛА ПРОЩЕНИЯ

Тем временем главная подозреваемая, родная сестра жертвы, сейчас находится в СИЗО.

По словам матери, Екатерина просила у нее прощения.

- Вначале – в письме, которое мне передала ее адвокат. Потом - на первом заседании. После гибели сына это был мой первый разговор с дочерью. Она рыдала в зале суда и говорила: «Мамочка, родненькая, прости. Знаю, как тебе больно», - делится Наталья Сергеевна. – Но не могу никак простить, хотя она и моя по крови.

Напомним, ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что Екатерина пришла к брату домой 23 февраля. Она хотела поздравить его с праздником. Вначале вся семья сидела за накрытым праздничным столом, а потом между сестрой и братом случился скандал, закончившийся смертью последнего.

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