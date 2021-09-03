Последствия замора рыбы в Таганрогском заливе летом 2021: чего опасаться ученым и рыбакам

Заморный период объявили в июле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле Росрыболовство объявило период замора рыбы в Таганрогском заливе и Азовском море. Рыбакам разрешили ловить бычков без ограничений, но к берегу все равно прибивало килограммы мертвых туш. Почему массово погибла рыба и чем это грозит, рассказал кандидат биологических наук и ведущий сотрудник ЮНЦ РАН Олег Степаньян.

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ПОГОДЕ

По словам Олега Степаньяна, бычки погибли от нехватки кислорода. Условия такие сложились, поскольку летом стояла жаркая и безветренная погода, а в водоемах активно развивался так называемый фитопланктон или сине-зеленые водоросли.

— Фитопланктон занимается фотосинтезом, но и сам поглощает кислород. Он производит много органического вещества, а на его окисление также расходуется кислород. Таганрогский залив — мелководный, поэтому в нем нехватка кислорода становится критичной для рыбы, — говорит Олег Степаньян.

В отличие от других видов бычки не могут мигрировать в более комфортные участки водоемов. Эта рыба живет только на определенной территории, всегда остается на месте.

ВЛИЯЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК?

По словам биолога, фитопланктон может расти в любых водоемах. Но вспышки цветения происходят, когда в воду поступает азотное вещество, например, мочевина. У планктона появляется много кормовой базы: он начинает активно питаться, дышать, выделять другие органические вещества.

Азотное вещество попадает в водоем вместе с стоками.

— Ситуация очевиднее, если мы видим пруд, в который впадает канализация. В этом случае точно можно сказать, что человек влияет на цветение фитопланктона. Что касается Таганрогского залива, то тут ситуация не такая однозначная. В залив не впадает канализация, но много веществ попадает в него из Дона, — объясняет Олег Степаньян.

СТРАДАЕТ ВСЯ ПИЩЕВАЯ ЦЕПЬ

Местных жителей, а особенно рыбаков, встревожила судьба рыбы, но пострадала не только она. Из-за заморных явлений погибают зоопланктон, рачки, молюски. Страдает вся пищевая цепь: погибает зоопланктон — без корма остается рыба, погибает рыба — голодают птицы.

— Во-первых, птицы не смогут съесть всю рыбу, которую выкинуло на берег. Во-вторых, некоторые птицы, например, бакланы ныряют и ловят рыбу в воде. Подобрать рыбу с берега они просто не могут. Но птицам повезло больше — они более мобильны, могут мигрировать в более комфортное место. Те же бакланы могут улететь за десятки километров от места.

КАК СКАЖЕТСЯ НА РЫБАЛКЕ?

По словам ученого, на промысловую удачу влияет степень замора. Однако оценить ее еще предстоит специалистам. Но понятно, что в любом случае рыбы будет меньше.

— Летом наши рыбаки даже подняли вопрос о том, чтобы им разрешили вылов бычка. Они все равно погибают, поэтому ресурсы могли пропасть зря. Но с другой стороны, активная ловля и гибель бычков не могли не отразится на количестве рыбы в заливе.

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