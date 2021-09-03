В Ростовской области овощи подорожали на 24% за полгода: в антилидерах — морковь и картофель

Морковь подорожала в 2,5 раза. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области проанализировали, как за полгода изменились цены на продукты и непродовольственные товары. О состоянии и развитии потребрынка с января по июнь сообщили в региональном правительстве.

За это время продовольственные товары выросли в цене на 6,58%. Подорожание произошло, в основном, за счет овощей и фруктов — их стоимость увеличилась на 124, 86%. Так, морковь стала дороже в 2,5 раза; картофель — в 1,8 раза; капуста — в 1,6 раза; репчатый лук — в 1,4 раза; яблоки — на 11,87%.

Рост цен на овощи оказался выше, чем, в среднем по ЮФО (22,64%) и по России (115,74%). Однако ситуация печальная не только на рынке плодовоовощной продукции. Ощутимо подорожали гречка — на 15,35%; куры — на 14,81%; рыба — на 8,94%. Увеличилась стоимость мяса: свинины — на 10,84%; баранины — на 8,39%; говядины — на 7,94%.

Заметно подешевели куриные яйца — на 20,75%. Незначительно снизились цены на сахар — на 1,46% и на пшено — на 0,65%.

Непродовольственные товары подорожали на 3,18%, а услуги — на 1,71%.

В июне инфляция на региональном потребрынке составила 104,13% к уровню декабря. Это на сотые доли ниже, чем по стране — 104, 19%.

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