Запись - на неделю, цена - «летняя»: Как быть, если сломался кондиционер и холодильник

Починить сплит-систему и холодильник или проще купить новый? Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Ростовская аномальная жара уже который день бьет рекорды. Высокие температуры не выдерживает техника. Поломка сплит-системы апокалипсису подобна. А первыми как всегда сдаются кондиционеры и холодильники. Без этих бытовых приборов жизнь становится под палящим зноем невыносимой.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» на собственном опыте решил проверить, насколько просто найти специалиста, и насколько подскочили сейчас расценки на такие услуги. А еще выяснил, как отличить специалиста, который реально реанимирует технику, от проходимца, что заломит сумму и сделает работу спустя рукава.

НАКРЫЛИСЬ РАЗОМ

Как гласит закон Мерфи, если что-то должно сломаться в самый неподходящий момент, оно сломается. Так произошло и у меня. Сначала вышел из строя «вечный» холодильник с двумя компрессорами. Холодильная камера начала плохо морозить, поэтому продукты начали спешно портиться. Долго откладывал с ремонтом и надеялся пережить пекло. Не вышло. А тут вдобавок и кондиционер через пару дней тоже сдался, поэтому в доме стало жарко не только продуктам.

Подумал одним махом решить две проблемы и стал искать мастеров по ремонту.

- Как правило, если человек опытный, и вы назовете ему модель своего прибора, то он примерно сможет ответить, что в нем может сломаться и какие у него «заводские болезни», - рассказал мне Роман, специалист со стажем. – А значит и цену назвать. Холодильник, точно также как и кондиционер, - вещь примитивная: электронных мозгов там нет, сложных микросхем тоже (если речь идет о технике среднего ценового сегмента, - прим. автр).

Если пару дней без кондиционера люди как-то могут пережить, то продукты в сломанном холодильнике сдадутся за несколько часов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ЦЕНА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ДВА РАЗА

Вооружившись знаниями, я начал обзвон по объявлениям. Теория пригодилась, но на практике вышло так: есть два типа ремонтников. Первые - называют примерный диапазон суммы, в которую может обойтись ремонт. Вторые - отвечают «там смотреть нужно, так не скажу». А третьи берут «мастерством» продажников.

- Ну что вы заладили, сколько и сколько, - раздраженно ответил мне мастер по имени Александр, которого я нашел на бесплатной доске объявлений. – Сломаться может все, что угодно. Например, я могу просто поменять фреон в вашей системе, но за это я гарантию не даю - он может и вытечь через пару дней. Но чтобы была гарантия год, нужно доплатить за замену всех патрубков и вкладышей.

Странная ситуация: платишь за услугу, а гарантии нет. Чтобы она была, нужно доплатить еще столько же сверху.

- Поэтому всегда нужно уточнять точный диапазон цены ремонта, - продолжил мастер-знаток Роман. - А она может отличаться даже в два (!) раза. Нередко ремонт сводится к банальному торгу и соотношению цены - качество. Но в жару такое не пройдет: не вы – найдется следующий. Так что, если не умеешь торговаться - плати по максимуму.

Так и произошло. Например, мне ремонт холодильника по ценам одних мастеров выходил от 3 до 6 тысяч рублей, у других – 5,5 –7 тысяч рублей. Учитывая, что такие мастера сейчас нарасхват, некоторые озвучивали сумму от 8 тысяч рублей — считай цена б/у холодильника.

КОНДИЦИОНЕР – МАКСИМУМ ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ

С кондиционерами ситуация складывается еще хуже: там диапазон цен за работу от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Пользуясь нынешней ситуацией, ремонтники не стесняясь ломят цену, объясняя это высоким спросом на свои услуги.

- Я смогу приехать только через пару дней и только в точное время, - сразу командует мастер Михаил. - У нас сейчас полно заказов: у людей много оборудования полетело, а его нужно чинить. Мы не успеваем, поэтому и цены немножко поднялись. В среднем за день удается починить примерно пять кондиционеров.

Ремонта кондиционера придется ждать несколько дней, да и услуга сильно подорожала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторые «загруженные» специалисты в ответ на довод, что два дня – целая вечность, все же начинают предлагать дату поближе, но и цена у нее «кусается». Так что у одних, действительно, завал по заказам, а другие просто придерживаются тренда и хотят заработать, поэтому и набивают цену.

Кстати, только в одном районе города Ростова я насчитал 120 объявлений об услугах ремонта кондиционеров, и это не считая тех, кто чинит еще другие приборы.

Дефицита в ремонтниках в донской столице нет, поэтому, если вам не нравится цена одного специалиста, смело ищите другого.

ТОРГОВАТЬСЯ МОЖНО

А вот «частники» это или фирмы - особой разницы в стоимости ремонта не наблюдается. Первые просят за услуги столько же, что и компании, которые на этом специализируются. У вторых – преимущество: они заманивают скидками и специальными предложениями. Например, у кого-то есть служба работы с клиентами, и туда всегда можно сообщить, если с качеством ремонта что-то не так.

Торговаться, конечно, можно, но как правило, на уступки никто не идет. Аномальное лето – это золотая пора для ремонтников, чтобы заработать. Тем более в такую жару владелец техники готовы отдать практически любые деньги, чтобы вернуть комфорт, к которому они привыкли. Мало кто готов плавиться в собственных квартирах.

Для себя я решил, что проще отправить старенький холодильник на помойку, чем отдавать половину его стоимости за ремонт и жить в ожидании, что у него что-то сломается. А вот кондиционер обещали починить только на следующей неделе: видимо, у мастера, действительно, завал. Готовить - от пяти до 11 тысяч рублей. Ну и ладно, и без сплит-системы прожить можно, не молоко – не прокисну.

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