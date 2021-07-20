Света нет - кондиционер не работает: Как ростовчанам пережить жару дома

Нужно подключать смекалку, чтобы выжить в квартире без кондиционера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за жары и перегрузки электросетей от работающих на максимум кондиционеров то и дело в Ростове происходят аварийные отключения света. Тысячи ростовчан оказываются, можно сказать, в консервной банке на солнцепеке. Дома прогреты нещадным июльским солнцем, окно не открыть — все равно свежего воздуха там не будет. Не всем здоровье позволяет пережить такой погодно-коммунальный апокалипсис. «КП — Ростов-на-Дону» собрала несколько лайфхаков, как пережить жару в квартире без кондиционера.

В СТУДИИ ПРОЩЕ, ЧЕМ В ТРЕШКЕ

Чем больше площадь, тем сложнее ее охладить. Поэтому, если не планируете какое-то время перемещаться по квартире, а сидеть на месте, то стоит ограничить пространство — сложить халабуду совсем как в детстве и охлаждать ее замороженными бутылками. Ну или разделить простынями на веревках комнату на части и охлаждать вентилятором ту, где сейчас обитают люди.

Многие боятся простудиться с включенным ночью кондиционером и открывают на ночь окна, утром получая только головную боль от духоты. Врачи не против кондиционеров и вентиляторов даже ночью.

- Главное — не спать прямо под включенным оборудованием и выставлять комфортную температуру, - говорит врач-терапевт Любовь Дуванова.

Кондиционер - вещь в жару незаменимая, но иногда приходится искать альтернативы Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

МОЧЕНАЯ ПРОСТЫНЬ

Один из самых известных советов на жаркое лето — смочить простыни в холодной воде. Но очень быстро мокрое постельное белье отдаст вам свою прохладу и нагреется от человеческого тела. Тут главное успеть уснуть, пока постель не потеплеет, если не получится — затея окажется сомнительным удовольствием. А вот наши коллеги из Санкт-Петербурга советуют простыни замораживать: помещаем постельное белье в полиэтиленовый пакет и отправляем в морозилку. Застилаем постель замороженным бельем, и быстро в кровать, пока не нагрелась — уснуть в прохладе получится быстро.

- Неважно, холодные у вас простыни или нет, главное — поддерживать комфортную температуру в помещении, - комментирует врач-терапевт.

ЗАДРАИТЬ ЛЮКИ!

Когда даже ночью на улице так жарко и душно, что нечем дышать, то открывай окна — не открывай, а проветривание пользы не принесет. Сегодня ночью, например, отключила кондиционер на ночь, а утром проснулась с головной болью от духоты.

Поэтому открывать окна лучше рано утром и поздно вечером, а в течение дня стоит наглухо их закрыть, зашторить и, если надо, проклеить газетами или специальной фольгой, какая продается в хозяйственных магазинах.

Есть любители непроницаемых штор блэкаут, другие — только за светлый лен, потому что синтетика сильнее и быстрее нагревается на солнце.

Если окна выходят на восток, стоит завесить их плотными шторами, тогда комната утром не нагреется. То же правило действует во второй половине дня с западными окнами. Также специалисты рекомендуют пользоваться увлажнителями воздуха.

Пока кондиционеры отдыхают, можно набрать ванную холодной воды... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЛЕТНЯЯ КЛАССИКА

А этот способ пригодится, когда свет есть, но нет сплит-системы, или она от жары вышла из строя, и приходится ждать ремонтника, у которого сейчас очередь из заказов как минимум до Китая, а может и до Австралии

Докондиционерное поколение помнит, как еще наши бабушки и дедушки охлаждали квартиру: набирали холодную воду в ванну и включали перед ней вентилятор. Воздух так не только охлаждается, но и увлажняется. Не забываем через время спускать потеплевшую воду и набирать холодную заново. Правда, этот способ хорош для тех, кто платит за воду по нормативу, а не за кубометры.

АЛЛО, АЛОЭ!

Цветы тоже помогут охладить температуру в помещении, правда, если их целая оранжерея. Плюсик в копилку прохлады добавят такие комнатные растения как каланхоэ и алоэ, еще подойдет пеларгония.

ПОСОЛИТЕ ВОДУ

В жаркие дни стоит пить в полтора раза больше, чем обычно. При этом стоит помнить, что вода вымывает из организма микроэлементы, от этого скачет давление и может болеть голова. Поэтому не забываем солить пищу. И по возможности пьем теплый зеленый чай, который не лишает нас микроэлементов.

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