«Была моей копией с Алиэкспресс»: Алана Мамаева ответила на сравнение с бывшей ее экс-супруга

Алана резко высказалась о предполагаемом сходстве с другой моделью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Модель и бывшая супруга футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева Алана не дает подписчикам скучать. Мать двоих детей откровенно отвечает на своей странице в «Инстаграме» на вопросы фолловеров о личной жизни. Новый поворот, который взволновал читателей, в этот раз связан не с ростовским футболистом, а с предыдущим мужем девушки.

Некоторые подписчики считают, что брюнетки похожи друг на друга. Фото: страница Саши Кабаевой в "Инстаграме"

«ЗА ЧТО ЕЙ МЕНЯ ЛЮБИТЬ?»

Отвечая в сториз на многочисленные вопросы подписчиков, Алана не проигнорировала и вопрос о ее отношениях до Павла Мамаева. Ранее Алана была замужем за кикбоксером Александром Липовым, в браке с ним родился ее первый ребенок — сын. После поклонники нередко сравнивают девушку с его бывшей женой — тоже моделью, Сашей Липовой, с которой у спортсмен создал семью после Аланы, и в этом браке у него тоже появился наследник.

- Почему она тебя не любит? - спрашивают подписчики Алану.

- За что ей меня любить? Она была моей копией с «Алиэкспресс».

Блогер попыталась объяснить подписчикам, что сравнивать ее с кем-то не нужно. Фото: страница в "Инстаграме" Аланы Мамаевой

ВСПОМНИЛИ ПРОШЛОЕ

После развода с Александром Липовым, выйдя замуж за Павла Мамаева, Алана родила дочку. Блогер часто делилась с подписчиками тем, что Павел воспитывает ее старшего сына как родного и собирался оформить отцовство. Теперь, когда уже экс-супруги Мамаевы выясняют отношения по поводу жилья и алиментов, Алана опубликовала на своей странице в «Инстаграме» трогательную сцену, где первый муж навещает сына, а также показала видео, на котором он тренирует детвору.

Фанаты до сих пор любопытствуют о причинах разрыва Аланы и Александра, хотели узнать, был ли в их отношениях абьюз. Мамаева откровенно рассказала, что причиной стали навалившиеся проблемы, которые им не удалось решить совместно.

- У него куча других недостатков, но абьюзером его назвать сложно. Обычно он отстраняется от конфликта напрочь. Обычно он просто отстраняется от конфликта напрочь, - поделилась Алана в сториз.

Алана уверена, что в ее первом браке не было места абьюзу. Фото: страница в "Инстаграме" Аланы Мамаевой

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