"Только на еду": Алана Мамаева рассказала, сколько денег после развода дает ей экс-муж

Алана Мамаева рассказала о финансовых проблемах после развода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая жена игрока ФК «Ростов» Алана Мамаева в своем блоге в «Инстаграме» довольно откровенно и подробно рассказывает о своей жизни после развода. Красавица-брюнетка решила официально развестись после того, как заподозрила Павла Мамаева в измене.

Весной этого года пару развели в одном из районных судов донской столицы. В первое время после этого Алана Мамаева уверяла, что у нее нет претензий, в том числе, и финансовых, к эск-супругу. Девушка рассказывала, что осталась с Павлом в дружеских отношениях, на алименты в тот период Алана также не собиралась подавать.

Однако в какой-то момент что-то пошло не так. По словам Аланы Мамаевой, вначале Павел отказался от сына жены от первого брака. Хотя, как уверяет девушка, Павел всегда относился к мальчику как к родному. Ну а потом встал и финансовый вопрос. Вероятно, что Павел и Алана по-разному оценивают достойный размер алиментов.

Так, по словам Аланы, Павел переводит ей 30 тысяч рублей в месяц с оговоркой, что эта сумма детям на еду. Отстаивать свои права, а также права детей, Алана теперь планирует через суд.

Несмотря на финансовые неурядицы, женщина по-прежнему тщательно следит за своей внешностью, а также занимается воспитанием детей. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что сразу после развода Алана сделала пластическую операцию. Она обратилась к хирургу с просьбой убрать лишние сантиметры на животе и талии.

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