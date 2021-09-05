Не согласны с РФС: Почему ФК «Чайка» из Ростовской области может прекратить существование

Стадион клуба в Песчанокопском. Фото: пресс-служба ФК "Чайка"

На официальном сайте футбольного клуба «Чайка» Песчанокопского района Ростовской области опубликовано заявление о позиции клуба относительно заседания Комитета РФС по статусу игроков. В клубе говорят, что такие решения ставят под вопрос дальнейшее существование самого клуба.

ДЕЛЯТ ФУТБОЛИСТА

Заседание Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков, где рассмотрели вопрос об отказе ФНЛ в регистрации футболиста «Чайки» Марата Апшацева за ФК «Томь», состоялось 3 сентября.

- В ходе заседания любые наши аргументы и доводы были оставлены без внимания. Было принято беспрецедентное, опасное для будущего решение, - говорят в пресс-службе клуба. - Исходя из итогов заседания, любой футболист может покинуть любой клуб в удобный для него момент, не имея на это никаких уважительных причин.

В сообщении говорится, что клуб не получил комментарии на свои ходатайства.

Клуб заявляет, что не понимает, как футболиста зарегистрировали за другим клубом.

- Мы получили официальные консультации от Трудовой Инспекции РФ, Пенсионного Фонда России, которые полностью подтверждают нашу правоту в предмете разбирательства, - добавляют в «Чайке».

ВОПРОС О ДАЛЬНЕЙШЕМ СУЩЕСТВОВАНИИ

В сообщении говорится о «медленной и планомерной расправой над клубом».

- В июле 2021 года нас наказали, разрушив текущую операционную деятельность клуба. Сохранение «Чайки» с учётом случившегося - непростое решение президента, - указано в заявлении. - Однако существовать в ситуации, когда каждый день ты сталкиваешься с подобным произволом попросту невозможно.

Также известно, что песчанокопский клуб подготовил заявления в в палату по разрешению споров РФС.

- По итогам вынесенных решений палаты по разрешению споров РФС президентом и руководством клуба будет принято совместное решение о целесообразности дальнейшего существования футбольного клуба «Чайка» в настоящем виде.

В ЧЕМ СУТЬ

Напомним, ФК «Чайка» переведен из второго дивизиона в третий в наказание из-за подозрения в участии в договорном матче с ФК «Черноморец». Уже 13 сентября в Воронеже начнется первый в России суд по делу о договорном матче.

Напомним, клуб появился в 24 года назад: его организовал бизнесмен Андрей Чайка. На сегодня ФК «Чайка» находится на третьей позиции в группе 1 ФНЛ-2.

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