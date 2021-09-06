Коронавирус в Ростове-на-Дону на 6 сентября 2021: суточное количество зараженных снова стало расти

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 480 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 6 сентября 2021 - заразились еще 194 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 480 человек. Общее число зараженных составило 126 801.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,4% – от 46 до 65 лет; 13,3% – от 66 до 79 лет; 4,8% – старше 80 лет; 14,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 921 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 35 человек.

За сутки выздоровели 533 зараженных. За все время от ковида вылечились 109 561 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 47 до 97 лет и девять мужчин в возрасте от 36 до 81 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 126 человек.

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