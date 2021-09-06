Цветочки, слоники, наклейки: жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала, о чем мечтают ее дети

Анастасия Тарасова рассказала, о чем мечтала в детстве. Фото: официальный аккаунт Анастасии Тарасовой в "Инстаграме"

Модель из Ростовской области, жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко находится на последних сроках беременности. Готовясь стать мамой в третий раз, женщина вспомнила свое детство.

Так, Анастасия рассказала в своем блоге в аккаунте в «Инстаграме», что верила в то, что увидеть радугу означает то, что самая заветная мечта сбудется.

- В детстве все желания такие простые и милые: сходить в парк, съесть три килограмма мандаринов, улыбка мамы, новая кукла или мебель для Барби, - рассказала Анастасия.

А еще модель поделилась с подписчиками мечтами своих дочерей.

- У наших девчонок сейчас тоже мечты очень легкие: цветочки, слоники, новые наклейки, кукла или еще что-то такое незатейливое, - написала Анастасия. - И круто, когда ты можешь исполнять такие мечты. Тебе это ничего не стоит, а для человека - это огромное счастье и память на всю жизнь.

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