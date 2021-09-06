«Это была ее первая Паралимпиада»: бронзовая чемпионка по легкой атлетике из Ростовской области шла к медали четыре года

Узнав, что она завоевала паралимпийскую медаль, Женя плакала, но не от счастья, как подумали многие. Фото: Управление по физической культуре и спорту Новочеркасска

«Бронзовой» легкоатлеткой на Паралимпийских Играх в Токио стала Евгения Галактионова. В толкании ядра в классе F32 она завоевала бронзу с результатом 6,80 метра.

«КП - Ростов-на-Дону» решила узнать у тренера паралимпийской чемпионки Людмилы Бабак секрет, как всего за четыре года занятиЙ спортом добиться столь высоких результатов.

ОДНОЙ СЕСТРЕ ЗДОРОВЬЯ ДОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ

Евгения - уроженка Пятигорска. 21 год назад в семье Галактионовых родились две девочки-близняшки. Но вот только одной из малышек со здоровьем повезло меньше. Сестра росла здоровой, а Женя живет с проблемами опорно-двигательного аппарата. Родители девочек изо всех сил старались, чтобы дочка не чувствовала себя хуже, чем сверстники. После школы девушка уехала в Новочеркасск поступать.

- У нас не так много мест, где принимают особенных людей. Поэтому выбрала Новочеркасск, - вспоминает Людмила Леонидовна. - Здесь у нее живет родственница, которая ей и помогла адаптироваться, привыкнуть к новым людям,

А близняшка Жени осталась в Пятигорске и поступила в медицинский.

НЕ ПОБОЯЛАСЬ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ

Именно в Новочеркасске будущая паралимпийская чемпионка стала делать первые шаги в большой спорт.

- У нас на территории колледжа-интерната, в котором Женя училась, была база. И будущие спортсмены попадались нам на глаза, - рассказывает тренер. - Мы поняли, что это девочка перспективная, И предложили ей прийти на тренировку, попробовать свои силы.

Наставница вспоминает: когда девушка впервые пришла в спортзал, ей было даже не по себе. В зале в то время занимались ребята, которые в спорте уже много лет. Другой, может, испугался бы, подумал, что таких результатов в жизни не достичь, и ушел из зала. Но Женя не из робкого десятка — осмелилась поверить, что она может также и даже лучше. С тех пор спорт стал ее жизнью: от постоянных тренировок до поездок и соревнований самого высокого уровня.

«ПЛАКАЛА НЕ ОТ СЧАСТЬЯ»

Старания не прошли даром. Теперь девушка - бронзовая чемпионка Паралимпийских Игр в стране восходящего солнца.

- Она потратила четыре года, чтобы завоевать эту медаль! Была очень серьезная подготовка - и физическая, и психологическая. Женя прошла много сборов, наша команда очень много времени провела вне дома, вдали от родственников. Тренировались по шесть часов в день, - рассказывает о сложностях, которые прошла воспитанница, Людмила Бабак.

Кстати, на Паралимпиаде Женя выступала последней. И, как считает тренер, это и повлияла на конечный результат.

- Скорее всего, когда увидела результаты соперниц, чуточку переволновалась. Поэтому и свой результат ниже, - считает Людмила Леонидовна. - Когда комментаторы говорили, что она плакала от счастья, это было не так. Женя плакала от того, что не смогла свои семь метров разменять. Но когда приехала в паралимпийскую деревню, то была очень довольна. Ее поздравляли все родственники и однокурсники. Для нее это первая Паралимпиада!

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