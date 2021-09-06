Итоги Паралимпиады в Токио: 7 донских атлетов завоевали 9 медалей

В Токио Ростовскую область представили 11 спортсменов. Фото: группа "Дон спортивный" ВКонтакте

В Токио завершились Паралимпийские Игры. В составе сборной страны от донского региона выступили 11 спортсменов, 7 из которых стали победителями и призерами главных стартов планеты и принесли в копилку Ростовской области 9 медалей. Такой красивый итог Паралимпиады получился у наших атлетов — три чемпиона, три серебряных призера и три бронзовых. Вместе с «КП - Ростов-на-Дону» вспомним о славных победах дончан!

НАШИ ЗОЛОТЫЕ!

Золотыми стали пловцы и легкоатлет. Владимир Свиридов оказался лучшим в толкании ярда: он показал результат 16,67 метра и установил новый мировой рекорд, превзойдя свое же достижение на 35 см. Владимир Сотников победил в плавании слепых - в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем российская команда уложилась в 3 минуты 53,79 секунды и это новый рекорд Паралимпийских игр! Александр Скалиух — чемпион по плаванию в комбинированной эстафете 4х100: до мирового рекорда команде не хватило каких то долей секунды (мировой рекорд – 4 минуты 06,09 секунды, а время финиша сборной России – 4 минуты 06,59 секунды.

3 СЕРЕБРА — В РЕГИОНЕ

Вторые места. Серебро нашей сборной принесла Дарья Лукьяненко в плавании на 100 метров брассом — финишировала через 1 минуту 17,55 секунды. Также второй результат в легкой атлетике показала Елена Иванова: она пробежала 100 метров за 14,60 секунды. и Алексей Чуркин — в толкании ядра, отправив снаряд на 11,31 метра.

БРОНЗА — ВДОБАВОК К ПОБЕДЕ

Третье место на пьедестале обеспечили себе, в том числе и наши чемпионы. Так, вдобавок к золотой медали бронзу взял Владимир Сотников в плавании на спине: 100 метров он преодолел за 59,86 секунды. Еще один победитель — Александр Скалиух: 100 метров баттерфляем спортсмен проплыл за 1 минуту 00,54 секунды.

Также бронзовую медаль в легкой атлетике добыла Евгения Галактионова: в толкании ядра она отправила снаряд на 6,8 метра.

НАШИ ПАРАЛИМПИЙЦЫ

Все участники Игр от донского региона выступили на максимуме своих возможностей, но это спорт, и победа достается лишь одному.

Так, Надежда Андреева, выступая в гребле на байдарках и каноэ, финишировала шестой. Анна Бычкова стала восьмой в триатлоне среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Также честь Ростовской области в стране восходящего солнца защищали Мария Ульяненко, Александр Ельмин.

Спортсмены уже возвращаются домой. Так, болельщики тепло встретили в аэропорту «Платов» наших пловцов Владимира Сотникова и Дарью Лукьяненко с их тренером Тинатин Рубис.

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