Коронавирус в Ростове-на-Дону на 7 сентября 2021: коронавирусом были инфицированы еще 477 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 477 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 7 сентября 2021 - заразились еще 196 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 477 человек. Общее число зараженных составило 127 278.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,9% – от 46 до 65 лет; 13,8% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 13,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 888 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 42 человека.

За сутки выздоровели 454 зараженных. За все время от ковида вылечились 110 015 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 13 женщин в возрасте от 41 до 83 лет и 14 мужчин в возрасте от 51 до 91 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 153 человека.

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