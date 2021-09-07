«Провоцируют, но срываться нельзя»: откровения полицейского о криминальном Ростове и изнанке профессии

Непросто работать, когда ты для всех автоматически "враг" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глядя на степенно гуляющих по центральным улицам ростовчан, можно подумать, что донская столица - мирный и тихий городок, где не происходит серьезных правонарушений. Однако представители полиции смотрят в ту же книгу и видят совсем другую сторону городской жизни: бытовое насилие, наркомания, убийства и дебош. Сотрудник патрульно-постовой службы рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону», как работают полицейские и почему в их ряды всегда открыт набор.

НА ВОЙНЕ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПРОБЫТЬ 45 СУТОК

- В работе сотрудника ППС очень много бюрократии и совсем нет времени на личную жизнь. В выходные нас могут вызвать на усиление, к одной рабочей смене могут добавить вторую, и так по кругу. Если в день было много вызовов - портится статистика, если вызовов нет – значит, плохо работаете и придется трудиться в выходные. А когда нет отгулов, начинаешь закипать на работе, и перестаешь видеть нормальных людей.

Да, сотрудников всегда не хватает, у нас идет постоянный набор.

Конечно, все граждане хотят видеть отзывчивых блюстителей порядка, но с таким режимом работы как у нас сложно оставаться веселым и энергичным. Говорят, что на войне человек может пробыть не более 45 суток, а после у него начинаются необратимые психологические расстройства. Так вот, если работать в полиции без выходных, ты тоже начинаешь чувствовать нервное истощение и абсолютную апатию — тут не до сочувствия.

Да, знал куда шел: такая профессия требует полной самоотдачи. И не всегда эта жертва оценивается по достоинству.

В жестком графике можно выгореть и стать равнодушным к чужим бедам Фото: Олег УКЛАДОВ

ЛУЧШЕ ПОТРАТИТЬ СЛОВА И СОХРАНИТЬ ПУЛИ

- Вообще, до прихода в полицию всегда думал, что у нас спокойный город. Ходишь днем по улице, ездишь в общественном транспорте - все прилично одеты, подозрительных личностей на вид совсем нет. Но с приходом темноты люди некоторые из этих обычных на вид людей начинают творить невообразимое.

Об этом я узнал после армии, когда пришел в полицию. Пока обучался военному делу, начал задумываться о работе в правоохранительных органах. После демобилизации предлагали пойти охранять заключенных, но я отказался, ведь полезнее помогать обычным горожанам, чем просто сидеть в конвое.

После зачисления в полицейский полк меня отправили на обучение. Там изучали оружие, самооборону, законы и многое другое. Полицейских учат не только стрелять, но и правильно общаться, ведь лучше потратить слова и сохранить пули, чем наоборот.

Первое время, после заступления в наряд было сложно держать себя в руках из-за провокаций со стороны задержанных и им сочувствующих. К примеру, мужчина избивает свою жену. Мы приезжаем, начинаем оформлять нарушителя за хулиганство, а женщина вступается за супруга и просит не забирать его и не выписывать штраф: мол, платить-то все равно ей, а у нее зарплата маленькая. В таких ситуациях крайние - сотрудники, потому что не проигнорировали, а примчались на помощь. А если не приедешь — убьет жену или покалечит? Хоть так делай, хоть этак — всем, все и всегда не так.

ПРИЕХАЛИ – ПЛОХО, НЕ ПРИЕХАЛИ – ЕЩЕ ХУЖЕ

- Часто слышу, что полицейские долго не приезжают на вызов, а из-за этого людей успевают покалечить или убить. Насколько быстро приедут полицейские, зависит от того, как сформирована заявка от диспетчера. А люди часто принижают масштаб ситуации. К примеру, за стенкой кричат, слышны звуки ударов, угрозы, а когда звонят сообщают, что соседи просто шумят и не дают спать. Естественно вызов классифицируется как нарушение режима тишины, а это - совсем другой уровень преступления. И, если в этот момент наряд ППС будет занят оформлением другого, более тяжкого проступка, он не бросит все и не поедет из-за каких-то просто шумящих соседей.

Все потому, что людям кажется, что если они немножко не договорят, то с них потом не спросят: все боятся штрафа за ложный вызов, но его обычно выписывают только тогда, когда прослеживается явный обман. Всегда же можно достать телефон и записать эти крики: даже если за стенкой конфликт утихнет, у вас останется доказательство.

Поэтому, если есть опасения, что творится что-то плохое, нужно так и сообщать: «Кричат, угрожают, слышны удары». Если диспетчер поймет, что там не обычная ссора, а насилие, обязательно отправит туда наряд в первую очередь, даже если он будет в это время заниматься другим преступлением. Да, сотрудников не хватает и даже приходится собирать всех нарушителей в одном автомобиле, чтобы довезти из одной точки в другую, и так до самого участка.

Если вести себя адекватно и не грубить, то пьяный обойдется штрафом - никому не хочется везти его в отделение Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИХ ПЬЯНЫХ НЕ ЗАБИРАЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ

- Знакомые часто спрашивают: как разговаривать с полицейскими и на что ссылаться. Я всегда отвечаю, что самое главное - это поддерживать хороший тон и вежливость, тогда и проблем не будет.

К примеру, если человек идет пьяный по улице, ему могут выписать штраф за появление в нетрезвом состоянии в публичном месте. Люди ошибочно полагают, что публичное место - это парк или сквер. А на самом деле - это все кроме твоей квартиры или двора частного дома: любое место, где могут появиться ростовчане, считается публичным, улица в том числе. Поэтому, если попались патрулю в таком виде, самый лучший вариант согласиться с обвинением. Тогда вам просто выпишут штраф в 500 рублей.

Обыватели совсем не знают законов, и это считаю неправильным. Начинают бояться, что их увезут, посадят на двое суток и привлекут еще по десятку статей. Но это не так! Человек, как ему кажется, защищается от произвола, который он сам выдумал, начинает кричать, махать руками, материться - а это уже называется хулиганством. Поэтому полицейские всегда смотрят на поведение и по нему определяют, как поступить с человеком в той или иной ситуации. И дело не в том, что хотят проучить за дерзость: просто с таким же успехом нетрезвый элемент может проявить агрессию и к обычным людям, а этого допустить нельзя.

Если гражданин просто пьян и никого не задевает, его не будут увозить. Полицейским не нужна эта морока: кататься с подвыпившим по всему городу да еще и следить за ним - «так себе удовольствие».

У ВСЕХ СДАЮТ НЕРВЫ

- В последнее время складывается такое ощущение, что горожане на пределе: много слишком непрвных попадается, а забирать их некуда.

Был случай, когда пенсионерка вызвала полицию, когда ее сыночек лет так под 40 сделал себе ожерелье из лезвий, набрал ножей и тыкал ими деревья в парке. Сотрудники приехали, а забирать его некуда — психиатрическая лечебница работает только с теми, кто стоит на учете, а везти его в отдел - не за что.

А вот с психически нездоровыми и наркоманами нужно работать быстро и спокойно. Ни в коем случае нельзя их провоцировать криками и призывами «брось оружие!» или «стрелять буду!». Они могут интерпретировать это как угрозу и напасть: проблема в том, что у них абсолютно не работает инстинкт самосохранения.

И, кстати, фраза «не стреляй!» - плохая. Преступники в этот момент расценивают просьбу, как слабость, и начинают на этом играть. А нужно спокойно говорить и решительно обезвреживать.

Так что если вам на улице повстречался неадекватный персонаж, лучше уходите и вызывайте полицию. От таких людей можно ожидать всего, что угодно. Вот, например, был у нас случай: человек стоял спокойно, а потом ни с того ни с сего кинулся под автобус. Благо, водитель успел затормозить. А тот все норовил под колеса угодить. Потом оказалось, что пациента одной из психиатрических клиник привезли на обследование в больницу, а он сбежал из-под наблюдения.

«ПРИХОДИТСЯ ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО МЫ НОРМАЛЬНЫЕ»

- Наша работа тяжелая в эмоциональном плане, потому что приходится видеть не только преступников, но и их жертв. Сами ростовчане, которые нарушили закон, тоже иногда вызывают сострадание. К примеру, задержали мы молодого парня, который украл дорогой коньяк на 80 тысяч рублей из магазина. Хотел устроить веселые посиделки с друзьями, а теперь за это ему грозит реальный срок. Каялся и просил, чтобы матери не сообщали о его поступке.

Не добавляет оптимизма и то, что у людей отношение к полиции изначально негативное, и в этом приходилось не раз убеждаться на личном опыте. Как-то ехали мы на автомобиле и увидели, что собаки напали на кошку, и собрались ее уже порвать. Я выбежал, отогнал псов, а кот так испугался, что залез под наш «УАЗик». А тут подросток прибежал за своим котом, сразу полез его доставать из-под машины. В результате, парень как-то умудрился застрять под рамой: лежит - одни ноги наружу. Я даже не успел опомниться, как слетелись зеваки с телефонами в руках и криками «менты человека задавили!»

Мы потом, конечно, долго смеялись. Но, честно сказать, обидно, что люди видят в нашей работе только плохое. Конечно, есть и те, кто благодарит, хотя все равно даже на них уже смотришь с опаской: со временем сам перестаешь доверять людям...

Ночью работы полицейским прибавляется Фото: Алексей БУЛАТОВ

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