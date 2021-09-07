Маме стало плохо: В Ростовской области полицейские помогли спасти водителя с приступом астмы

Благодаря грамотным действиям сотрудников жизни женщины теперь ничего не угрожает. Фото: отдел пропаганды УГИБДД Ростовской области

В Ростовской области полицейские доставили водителя в больницу. У женщины за рулем случился приступ астмы, и неизвестно, чем все могло закончиться. В машине с ней был сын — подросток. Он и забил тревогу. Об этом корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону" сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.

Инспекторы ДПС регулировали движение на Кагальницком шоссе в Азове. В это время к ним за помощью обратился обеспокоенный подросток. Он пояснил, что ехал с мамой в машине, и вдруг ей за рулем стало плохо. По внешним признакам мальчик понял, что у мамы - приступ астмы.

Инспекторы ДПС - капитан полиции Артем Зарубин и старший лейтенант полиции Роман Борисенко, не теряя ни секунды, пересадили женщину в патрульный автомобиль и помчались в ЦГБ Азова.

В больнице медики подтвердили предположение сына — это действительно был приступ астмы. Пришлось поместить женщину в реанимационное отделение. Благодаря тому, что медицинская помощь была оказана своевременно, состояние пациентки улучшилось, и уже через несколько часов ее отпустили домой.

Теперь благодаря молниеносной реакции и грамотным действиям автоинспекторов жизни женщины ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске сотрудники ГИБДД спасли людей из горящей квартиры

Пострадавшим помогли перебраться на другой балкон, после этого эвакуировали всех жильцов (подробнее)

Полицейские в Ростовской области помогли спасти мужчину с инфарктом

Водитель обратился к инспекторам ДПС во время рейда по тонировке (подробнее)