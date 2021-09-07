Живем богаче?: ростовчане стали больше получать и тратить, хотя зарплаты выросли не сильно

Жители области решили больше не копить. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Ростовской области увеличили доходы, начали больше тратить и меньше копить. Об уровне жизни населения говорится в докладе Ростовстата.

С января по июнь объем доходов составил 757,6 миллиарда рублей — что почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Изменился объем расходов населения — за последние полгода их объем достиг 805,3 миллиарда рублей. Это на 22,3% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года.

Размер оплаты труда вырос, но не так ощутимо — на 9,4%. С января по июнь 2021 средняя зарплата составила 37 649 рублей, за тот же период прошлого года — 34 058 рублей.

В целом, изменилась структура доходов. Во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года доля доходов от бизнеса снизилась с 7,5 % до 7,1%. Половину доходов стабильно составляет оплата труда. Но по сравнению с 2020 ее доля во втором квартале также сократилась — с 57% до 53,2%. При этом стала заметнее статья под названием «прочие доходы», доля которых во втором квартале составила 12,2%. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель снизился на 4,7%; по сравнению с тем периодом прошлого года — на 6,7%.

Что конкретно входит в это понятие, не указывается. Но известно, что жители Ростовской области стали меньше копить. Если в первом полугодии 2020 года уровень сбережений вырос на 3,6%, то в этом году он сократился на 6,3%.

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