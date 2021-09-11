Дон тихий, Дон литературный: топ писателей, создавших свои произведения на донской земле

Ростов славится своими литературными деятелями Фото: Википедия

Ростов славится по всей стране не только своими звездами шоу-бизнеса, спортсменами и достопримечательностями, но и своими литературными деятелями. Здесь создавали свои произведения писатели, которых проходят в рамках школьной программы и те, чьи книги читают исключительно для души. "КП - Ростов-на-Дону" расскажет о самых известных донских писателях.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Этот литературный деятель - один из тех, чьи произведения проходят в школе. Он был уроженцем Ростовской области, жил и творил в хуторе Кружилин станицы Вешенской. В 1922 году он был арестован и даже приговорен к расстрелу, но чудом смерти ему удалось избежать. Выяснилось, что крупный залог за него дал отец и поэту сына отпустили к нему на поруки.

Впервые произведение Шолохова было опубликовано в 1923 году. В комсомольской газете "Юношеская правда" появился фельетон "Исповедь", а еще через месяц - фельетон "Три", а потом - "Ревизор". С этого и началась творческая деятельность писателя. О нем узнали благодаря циклу "Донские рассказы" - первые вошедшие в него произведения были написаны в 1926 году - «Пастух», «Илюха», «Жеребёнок», «Семейный человек», «Двумужняя» и другие.

В октябре 1925 года Михаил Шолохов уже открыто заявлял, что начал работу над "Тихим Доном". Первые два тома произведения были окончены за три года. Произведение по частям публиковалось в журнале "Октябрь". В 1934 году писатель работал над романами "Тихий Дон" и "Поднятая целина".

В 1965 году писатель удостоился Нобелевской премии в области литературы. Скончался Михаил Шолохов в 1984 году от рака. Похороны прошли в станице Вешенской.

ВИТАЛИЙ ЗАКРУТКИН

Этот писатель был другом Михаила Шолохова. Знаменитый писатель даже подписал ему один из экземпляров романа. Родился литературный деятель в Феодосии в семье народного учителя. Позже он переехал в станицу Кочетовскую Ростовской области.

Много статей Виталий Закруткин посвятил своему приятелю Михаилу Шолохову. Кроме того, он славится такими произведениями, как "Матерь человеческая", "Мать Сыра Земля", "Дорогами большой войны" и "Сотворение мира".

Умер Закруткин в октябре 1984 года и был похоронен на Дону, в станице Кочетовской, во дворе дома, где он жил постоянно.

АНТОН ЧЕХОВ

Этот классик мировой литературы хоть и не был ростовчанином, но прославил своими произведениями наш донской край. Антон Павлович Чехов был уроженцем города Таганрога. Стоит отметить, что по образованию известный писатель был врачом. Чехов был одним из самых известных драматургов мира.

За 25 лет своего творческого пути писателю удалось создать более 500 различных произведений. Особенно известны его рассказы "Палата № 6", "Человек в футляре", "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и многие другие.

Антон Павлович занимался не только литературной и врачебной деятельностью, но и участвовал в благотворительности. Он помогал голодающим, детям, крестьянам, туберкулезным больным и другим нуждающимся. Писатель организовывал сборы средств для нуждающихся, а также публиковал в газетах тексты, посвященные их бедственному положению.

Умер Чехов в Германии в 1904 году. Исследователи уверяют, что скончался Антон Павлович от туберкулеза. Спустя долгое время в Таганроге появился памятник знаменитому писателю.

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