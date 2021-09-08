Коронавирус в Ростове-на-Дону на 8 сентября 2021: еще 475 дончан подхватили ковид

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 475 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 8 сентября 2021 - заразились еще 195 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 475 человек. Общее число зараженных составило 127 753.

Новые случаи выявили в 52 городах и районах области. Среди заболевших 35,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,7% – от 46 до 65 лет; 15,8% – от 66 до 79 лет; 4% – старше 80 лет; 15,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 879 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 42 человека.

За сутки выздоровели 479 зараженных. За все время от ковида вылечились 110 494 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 11 женщин в возрасте от 17 до 87 лет и 17 мужчин в возрасте от 19 до 94 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 6 181 человек.

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