В День города в Ростове заключить брак планируют больше 160 пар

163 пары ростовчан собираются заключить брак в День города Фото: Тимур ХАНОВ

В ближайшую субботу, 11 сентября, Ростову-на-Дону исполнится 272 года. В донской столице, как и везде, существует традиция заключать браки в красивую дату или праздничный день. Так и в этот раз - в День города создать семью планируют более 160 пар.

"КП - Ростов-на-Дону" выяснила, что на данный момент в городские ЗАГСы поступило 163 заявления.

Напомним, что всех горожан в этот день ждут праздничные гуляния. А 8 сентября в администрации представили окончательный вариант праздничной программы. Концерта на Театральной площади не будет, но власти обещают фейерверк и другие мероприятия . Рассказываем, куда сходить в этот день.

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