С юга в лютые морозы: бездомная собака Варежка из Ростова обрела любящую семью в Мурманске

Ростовская бездомная собака стала жительницей Мурманска. Фото: аккаунт ЦБЖ в соцсети Инстаграм

В Ростовском Центре безнадзорных животных рассказали добрую историю о том, как ростовская бездомная собака обрела новую семью далеко на севере России.

Крошечная и трогательная Варежка попала в Центр после отлова еще в начале августа. Свою кличку животное получило из-за своих белых "варежек" на лапах. Этой маленькой собачке была крайне необходима новая семья. Она была очень доброй и ласковой, весила всего семь килограммов и по размеру отлично подходила для квартиры.

- К поводочку привыкла, гуляет спокойно, не тянет, станет отличной подругой вашим детям и вашей семье! Варежка стерилизована, привита, от паразитов обработана! - расписывали собаку сотрудники ЦБЖ.

Именно в этот период животное приметила приехавшая в отпуск жительница Мурманска Елена. Собака ей очень понравилась и она твердо решила забрать ее с собой. 29 августа сотрудники центра отправили Варежку в Москву. А там ее встретила счастливая "мама" Елена.

- Далее они едут в заранее забронированную гостиницу, отдыхают, садятся на поезд и едут в Нижний Новгород в загородный домик, где вся семья проводит отпуск, - сообщили в ЦБЖ.

Сейчас Варежка очень счастлива с новой семьей. В конце отпуска все семейство отправится в Мурманск. Теперь у нее имеется еще и старшая сестра по кличке Лукерья. Стоит отметить, что все расходы по транспортировке новая хозяйка взяла на себя, за что ее очень поблагодарили сотрудники Центра.

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