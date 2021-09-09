Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 сентября 2021: опасный вирус подтвердили у 471 дончанина

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 471 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 сентября 2021 - заразились еще 190 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 471 человека. Общее число зараженных составило 128 224.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 38,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,1% – от 46 до 65 лет; 13,2% – от 66 до 79 лет; 3% – старше 80 лет; 15,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 800 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 37 человек.

За сутки выздоровели 499 зараженных. За все время от ковида вылечились 110 993 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 58 до 86 лет и десять мужчин в возрасте от 56 до 95 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 6 209 человек.

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