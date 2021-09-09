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Общество9 сентября 2021 18:30

«Выбросили хозяева, пилили вандалы»: В Ростове городские активисты возвращают к жизни старинный купол из Нахичевани

Элемент архитектуры позапрошлого века нашли практически на помойке
Артур СЕЛИМОВ
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При ремонте строители посчитали, что уникальный элемент архитектурного декора проще выбросить, чем восстанавливать

При ремонте строители посчитали, что уникальный элемент архитектурного декора проще выбросить, чем восстанавливать

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Необычную находку обсуждают в Ростове. Хозяева старого дома конца 19-го века затеяли ремонт здания и посчитали, что крышу можно облагородить более современными материалами, а не возиться с железом и деревом. В итоге, выбросили старинный железный купол.

Так исторический объект стал никому не нужным барахлом. И, если бы не сердобольные ростовчане, раритет растянули бы на металлом местные бродяги. Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщался с активистами, которые возвращают к жизни исторический объект архитектуры донской столицы.

ОТРЕМОНТИОВАТЬ И ДАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

К счастью, ростовчане обратили внимание на необычную находку, что маячила возле мусорного жбана. И активисты движения «Мой Фасад» собственными усилиями вывезли остатки купола, чтобы отремонтировать и дать ему новую жизнь.

В какой-то момент архитектурный элемент декора стал никому не нужен. Фото: группа "МойФасад" ВКонтакте

В какой-то момент архитектурный элемент декора стал никому не нужен. Фото: группа "МойФасад" ВКонтакте

- Исторических памятников с каждым днем становится все меньше, - говорят активисты. - Донская улица буквально усыпана историческими зданиями. Многие дома конца 19-го века медленно ветшают. Большое количество, старинных дверей, печей, лепнины и другой ценной исторической утвари, выбрасывается на помойку, а для других это — настоящий клад!

Авантюристы не сразу нашли редкой вещи временное убежище. Теперь она - в креативном пространстве рядом с ростовской набережной.

Место довольно популярное у горожан, сюда приходят творческие ростовчане - реализовать свою идею и пообщаться с интересными людьми. Поэтому железный постамент непременно привлечет к себе толпы фанатов и ценителей разнопланового искусства.

На клич общественников отозвались многие: помогли с транспортировкой и размещением. Фото: группа "МойФасад" ВКонтакте

На клич общественников отозвались многие: помогли с транспортировкой и размещением. Фото: группа "МойФасад" ВКонтакте

УВИДЕТЬ В КУСКЕ ДЕРЕВА - НАСЛЕДИЕ

Как выяснилось, каркас у конструкции деревянный, сверху - набиты железные пластины. Все довольно просто, но в тоже время крепко и надежно. На удивление, деревянный скелет не гнилой - балки прочные и тяжелые. Действительно, в прошлом мастер постарался на славу, чтобы сделать такую красоту.

Тем более, сейчас купол напоминает железную дырявую бочку: вандалы успели его подпилить и оторвать часть железных пластин. Но энтузиасты не отчаиваются: очень скоро намерены взять в руки молотки и щетки, чтобы привезти в порядок многострадальный купол.

- Я, если честно, даже не поняла что это. Думала просто бочка разломанная, она еще стоит так неприметно в уголке, - рассказывает Анна, посетительница ближайшего ресторана. - Думаю, если его все же отреставрируют, то будет интересный экспонат. Такие вещи нужно сохранять, а то уже только и делаем, что на фотографии в музеях смотрим.

Так выглядит теперь дом в Нахичевани без купола. Фото: группа "МойФасад" ВКонтакте

Так выглядит теперь дом в Нахичевани без купола. Фото: группа "МойФасад" ВКонтакте

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Активные ростовчане планируют сначала отделить железо от каркаса, затем обработать дерево лаком и краской, а также восстановить форму купола. Основание будет круглым. При этом недостающие железные листы вырежут по шаблонам. Все неровные элементы вытянут, гвозди, которые мешают, удалят. Экспонат намерены вписать в городской интерьер, а еще сделать табличку, где будет описана история нахождения и этапы реставрации объекта.

- Я думаю, те ребята, кто не бросил купол, большие молодцы, - считает один из прохожих Иван. - Нужно собирать все наши исторические элементы зданий, пока их не уничтожили горе-строители и вандалы. Идея с куполом - хорошая, будет замечательным примером для ростовчан. Надеюсь, его прямо тут и оставят, возле дороги, чтобы каждый мог им любоваться. А при желании - сделать с ним фото.

Каким мог быть дом, останься на нем старинный купол, изображают ростовские художники. Фото: группа "МойФасад" ВКонтакте

Каким мог быть дом, останься на нем старинный купол, изображают ростовские художники. Фото: группа "МойФасад" ВКонтакте

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