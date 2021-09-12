Кто поедет на «Мисс Россия»: В Ростове назвали имена первых красавиц

Непростым оказался выбор для жюри и участников интернет-голосования Фото: Артур СЕЛИМОВ

В дни празднования Дня города Ростова-на-Дону состоялось главное событие донской модельной индустрии. В Зеленом театре в парке Революции под открытым небом собрались самые красивые девушки города, чтобы побороться за звание первой городской красавицы. Журналист "КП - Ростов-на-Дону" побывал на модельном показе и выяснил, как выбирали самую-самую. Тем более, что у всех финалисток появился шанс представить наш регион на конкурсе «Мисс Россия».

ЯРКИЕ КРАСКИ КРАСОТЫ

Как только в городе начало смеркаться, амфитеатр под открытым небом в парке Революции стал наполняться людьми. Они пришли посмотреть на первых ростовских красавиц. А нарядные модели уже на месте: ожидают, когда их представят зрителям.

Сцена превратилась в подиум, по которому гордой и уверенной походкой продефилировали модели сначала в ярких и эксцентричных платьях, а позже - в открытых купальниках.

- Для меня это первый опыт участия в подобном конкурсе, - рассказывает модель Марина. - Платье сама подбирала, оно у меня с таким элегантным вырезом и выигрышно подчеркивает мою фигуру.

В свои 18 лет красавица мечтает получить заветный титул, чтобы выйти на главную сцену страны - конкурс "Мисс Россия".

Немного тайны: участницы появились на сцене в масках Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПО ПЯТЬ ЧАСОВ ТРЕНИРОВОК

Все девушки долго и тщательно готовились к этому выходу: подбирали образ, шагали по подиуму по пять часов в день и усердно тренировались в спортзале, чтобы, наконец, показать публике свое видение естественности и красоты.

- Последние несколько месяцев я активно сидела на диете, чтобы достичь всех стандартов и быть на пике своей формы, - рассказывает другая участница конкурса - Оксана. - Конечно, волнуемся, ведь это шанс попасть на "Мисс Россия". Главное - идти с высоко поднятой головой и ничего не бояться.

Ведущие дали старт празднику молодости и красоты, и модели гордо зашагали по подиуму. Восторженные зрители начали в спешке искать тех конкурсанток, за которых успели отдать свои голоса в ходе онлайн-голосования на сайте "КП - Ростов-на-Дону". Многие пришли поболеть за своих родных, друзей, одноклассниц и одногруппниц.

- Я пришел поболеть за свою однокурсницу, она тоже учится со мной в медицинском университете, - рассказывает Алексей. - Тут много участниц, которые помимо занятия моделингом, еще учатся в вузах. Как они все успевают? Для меня это большой вопрос. Ведь нужно и к сессии готовиться, и еще уделять время подиуму. Это реально колоссальный труд.

«ДА БУДЕТ БАЛ!»

Парни, которые также участвовали в конкурсном отборе, выходили на публику в компании девушек-моделей. При этом лица всех спутниц были закрыты масками: это было сделано для того, чтобы зрители могли оценить шарм и грацию конкурсанток.

Не секрет, что в модельном бизнесе девушек всегда больше, чем мужчин, поэтому представителям сильного пола пришлось выводить на сцену по две участницы сразу. Зрители были в восторге от такой задачки: все пристально наблюдали за конкурсантками, чтобы угадать, кто же скрывается под маской.

Представ перед зрителями во всей красе, девушки ожидали вердикта жюри. И вот список победительниц: "Ростовской красавицей" стала Анна Рыбалко, а "Донской красавицей" - София Мизерная. Титул красавицы "Юга России" завоевала жительница города Керчь - Алина Плахотнюк.

По традиции победительнице надели на голову роскошную корону.

Корону победительницы надели на голову Анне Рыбалко. Фото: страница "Имидж Элит" в Инстаграме

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