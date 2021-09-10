Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 сентября 2021: опасный вирус подхватили еще 470 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 470 дончан Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 сентября 2021 - заразились еще 193 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 470 человек. Общее число зараженных составило 128 694.

Новые случаи выявили в 52 городах и районах области. Среди заболевших 34,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,8% – от 46 до 65 лет; 12,3% – от 66 до 79 лет; 4,7% – старше 80 лет; 15,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 740 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 42 человека.

За сутки выздоровели 505 зараженных. За все время от ковида вылечились 111 498 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 56 до 84 лет и девять мужчин в возрасте от 51 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 6 237 человек.

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