Бунт ростовских автолюбителей: проект создания велодорожек оставил донских водителей без парковок

В Ростове оборудуют велодорожки. Фото: администрация Ростова

На днях власти Ростова-на-Дону приняли решение создать на улице Пушкинской велодорожки. Велосипедисты, конечно, были очень рады этому, а вот автомобилистов эта идея задела. Они стали активно высказывать свою позицию в городских сообществах в соцсети.

- Где теперь поставить автомобиль мне, перед своим домом, лишенным подземной парковки или двора, как и многим жителям домов советской эпохи? Где теперь поставить автомобиль человеку с острой зубной болью, приехавшему в стоматологию, где поставить машину человеку, который решил заехать и выпить кофе на Пушкинской/Газетном, и самое главное, а где поставить автомобиль отцу или матери, провожающему своего ребенка в детский сад № 69 на Пушкинской № 78? - задал вопросы городским властям один из автолюбителей.

Первый этап оборудования велодорожек в городе уже начался. Разметка должна появиться от переулка Доломановского до проспекта Театрального. По словам властей, создание велодорожек идет отдельно и не затрагивает полосы основного движения.

- Парковочные места будут видоизменены. Тем самым освобождается место под велодорожку. Существующие заездные "карманы" в дальнейшем можно использовать под элементы благоустройства. Сегодня уже наносится разметка велодорожек и парковочных мест от Буденновского до Ворошиловского проспекта. Парковочные места действительно переформатированы, но их количество не изменилось, - прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель главы администрации по транспорту Дмитрий Симков.

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Теперь это решение люди активно обсуждают в соцсетях.