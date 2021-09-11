Коронавирус в Ростове-на-Дону на 11 сентября 2021: жертвами опасной инфекции стали еще 28 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 473 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 11 сентября 2021 - заразились еще 193 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 473 человек. Общее число зараженных составило 129 167.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 38,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,1% – от 46 до 65 лет; 12% – от 66 до 79 лет; 2,5% – старше 80 лет; 16,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 705 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 37 человек.

За сутки выздоровели 516 зараженных. За все время от ковида вылечились 129 167 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 45 до 85 лет и 11 мужчин в возрасте от 41 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 6 265 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 сентября 2021: опасный вирус подхватили еще 470 дончан.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 10 сентября 2021 года.