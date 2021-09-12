Коронавирус в Ростове-на-Дону на 12 сентября 2021: в регионе подтвердили еще 474 случая

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 474 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 12 сентября 2021 - заразились еще 193 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 474 человек. Общее число зараженных составило 129 641.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 35,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,4% – от 46 до 65 лет; 17,3% – от 66 до 79 лет; 5,9% – старше 80 лет; 14,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 637 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 45 человек.

За сутки выздоровели 522 зараженных. За все время от ковида вылечились 112 536 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 57 до 89 лет и десять мужчин в возрасте от 22 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 6 292 человека.

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