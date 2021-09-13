Коронавирус в Ростове-на-Дону на 13 сентября 2021: за сутки от опасного вируса скончались 26 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 472 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 13 сентября 2021 - заразились еще 192 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 472 человек. Общее число зараженных составило 130 113.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 36% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,1% – от 46 до 65 лет; 13,5% – от 66 до 79 лет; 4,7% – старше 80 лет; 15,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 588 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 40 человек.

За сутки выздоровели 418 зараженных. За все время от ковида вылечились 112 954 зараженных.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 48 до 93 лет и семь мужчин в возрасте от 46 до 82 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 6 318 человека.

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