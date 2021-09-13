«О конкуренции, Татьяне Котовой и Виктории Лопыревой: Что известно о Донской красавице Анне Рыбалко, которая поедет на конкурс «Мисс Россия»

17-летняя ученица выпускного класса стала моделью всего два года назад и уже едет покорять Москву. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Теперь мы знаем, кто поедет от Ростовской области на конкурс «Мисс Россия». Это 17-летняя ростовчанка Анна Рыбалко. Ее на празднике красоты и грации — конкурсе «Донская красавица» - отметило среди всех прекрасных участниц строгое жюри. Девушка покорила и судей, и зрителей не только внешними данными, но и умом, и невероятным обаянием. «КП — Ростов-на-Дону» поговорила с Анной о том, как девушка пришла в модельный бизнес, с чем пришлось столкнуться на подступах к подиуму и каковы ее планы на самый главный конкурс красавиц в России.

МОДЕЛИНГ — ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Анна — не из тех ростовчанок, которых мамы с малых лет записывают в модельные агентства и возят по бесконечным съемкам. Ее история в роли модели началась всего два года назад, и это было ее осознанным выбором.

- Я очень признательна моей семье — верят в меня и поддерживают во всех начинаниях, а ведь могли сказать, что это несерьезно, - делится победительница. - Мама очень мне помогла, когда я показала большое желание заниматься в модельном агентстве. И мои родственники активно следят за моими успехами — это очень вдохновляет и стимулирует двигаться дальше.

А во время голосования на сайте «КП — Ростов-на-Дону» вся большая семья победительницы и многочисленные друзья родственников поддержали Анну: голосовали и на юге страны, и на севере.

Анна любит выступать на сцене, а жизнь планирует связать с журналистикой. Фото: личный архив героя публикации

НЕ САМОЦЕЛЬ, А СТУПЕНЬ В РАЗВИТИИ

Разносторонняя девушка реализует себя и в учебе, и в создании проектов по развитию родного города. А моделинг — это еще одна возможность насладиться сценой, поучаствовать в красивом действе — фотосъемках и дефиле. Но мировые подиумы — не предел мечтаний Анны.

- Сейчас моделинг — это одно из ключевых направлений моего развития, и это делает меня сегодня такой, какая я есть, - считает обладательница титула «Донская красавица». - Но главное - планирую реализовать себя именно в профессии, хочу получить образование, опыт работы и стать журналистом, а именно телеведущей.

Во время интервью девушка не просто отвечала, но внимательно разбирала каждый вопрос — пригодится в журналистской практике.

Одиннадцатиклассница школы № 87 активно занимается проектной деятельностью. В этом году на городском конкурсе она представила от Советского района Ростова проект по созданию музея Ростовского трамвая, и он вошел в тройку лучших.

- В любой сфере вам могут сказать, что это неинтересно — то, чем вы занимаетесь. Но главное, что вы сами знаете, для кого вы трудитесь и какой это принесет результат, - уверена красавица и умница.

Обаятельная девушка в алом платье приковала к себе взгляды всех зрителей. Фото: личный архив героя публикации

ПРАВО НА ЗАВИСТЬ

Не могли мы не спросить про «дружный» женский коллектив в модельных рядах. Донская красавица деликатно напомнила, что конкуренция есть во всех сферах — будь ты хоть инженер, хоть художник.

- Зависть возникает у человека уязвимого. Все мы люди, у нас есть свои слабости, и к завистникам нужно относиться с пониманием. Ты такой, а я другой, и человек имеет право на это чувство, - рассуждает будущая участница «Мисс Россия». - Всегда будут люди, которые захотят отбить у вас мотивацию идти дальше, но не забывайте, ради чего вы здесь, сохраняя человечность, и не сдавайтесь.

Так, для самой Анны титул «Донской красавицы» когда-то был мечтой и превратился в цель, помогая девушке расти. Модель считает, что ей повезло: на всех конкурсах, в которых она участвовала, ей всегда везло на людей.

- Девочки все разные, по-своему уникальные. И, несмотря на все сложности, сохраняли силу и чувство такта. Все проходило достойно, и это очень важно.

Девушка уверена, что достойно представит донской регион на конкурсе "Мисс Россия". Фото: личный архив героя публикации

ПОКАЗАТЬ СЕБЯ НАСТОЯЩУЮ

На конкурсе «Мисс Россия» Анна выйдет на сцену вместе с десятками главных красавиц других регионов страны. Номер, которым Анна покорит жюри и сердца зрителей, еще не создан: пока девушка думает, как проявить себя — она и поет, и участвует в танцевальных постановках.

- Я чувствую силы и уверенность достойно представлять донскую землю, - делится Анна. - Наш город славится своими красавицами, которые надевали корону конкурса — это Виктория Лопырева, Татьяна Котова. Их пример меня вдохновляет. А какой бы номер ты ни подготовил, главное — быть самим собой и показать доброту и чистоту сердца.

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