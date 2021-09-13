Прошла все ужасы жизни: красавица Ночка отправилась на ПМЖ в Германию

Еще одна бездомная собака из Ростова обрела счастливую жизнь в Германии. Фото: Центр безнадзорных животных

Жительница Германии подарила новую жизнь двум брошенным собакам, коротавшим свои дни в Центре безнадзорных животных в Ростове.

Карина училась в донской столице, как только завершила обучение, решила вернуться на родину. Но домой она приехала не одна, а с приглянувшимся ей питомцем - псом Тапиком. Она прониклась к нему любовью с первого взгляда. Но ей приглянулась и запуганная измученная Ночка. Собака была довольно немолодая и прошла все ужасы бродячей жизни.

- Приходя ежедневно в ЦБЖ, Карина особую любовь питала к своему Тапику, которого забрала с собой, и к Ночке, обычной черной дворняге, но вторую собаку не могла себе позволить. Но кто ищет - тот всегда найдет способы, и спустя три дня после отъезда Карины Ночка отправилась в увлекательное путешествие до Германии - наземным транспортом с официальным перевозчиком! - рассказали в Центре безнадзорных животных.

Красавицу Ночку согласилась взять себе подруга Карины. Обе девушки живут в пригороде в Германии и им пришлось проделать пятичасовой путь на поезде до Дрездена. Именно туда на машине и прибыло животное. Карина постаралась для всех - и для себя, и для подруги, и сразу двух животных осчастливила.

- Спасибо Карине за столь доброе сердце, и конечно нам очень тебя не хватает! Весь путь для обеих собак девушки оплачивали самостоятельно! Ночка - третья собака из нашего Центра, уехавшая в Германию благодаря стараниям Карины, - подытожили в ЦБЖ.

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