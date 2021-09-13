«Ростов» - «Краснодар» 13 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция игры 7-го тура РПЛ

Встреча "Ростов" - "Краснодар" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19:49 Гжегож Крыховяк нарушил правила в центре поля против Сухомлинова, причем поляк заехал сопернику сзади по ногам. Но карточку никто не поучил. Судья переключил внимание на устроивших перепалку Комличенко и Кайо.

19:42 На газоне лежит Реми Кабелла. Футболист сам споткнулся на газоне.

19:37 И тут же восстанавливает паритет Матюнин, показывая желтую карточку Гжегожу Крыховяку за неправомерную борьбу с Хашимото в центре поля.

19:36 Желтую карточку получает Данила Сухомлинов. Он попытался придержать локтем соперника на чужой половине поля.

19:30 Матч начался!

Седьмой тур Чемпионата России станет очень интересным для донской команды, ведь футболистам предстоит встреча со своими ближайшими соседями. Ростовчан ждет долгожданное южное дерби. Онлайн трансляция игры «Ростов» - «Краснодар» начнётся 13 сентября 2021 года в 19:30 по местному времени. Мы будем рассказывать обо всем, что происходит на стадионе, о том, как меняется счёт, какие игроки показывают наилучшую статистику и обязательно расскажем о лучших моментах матча, который по решению Роспотребнадзора после долгого перерыва пройдет со зрителями.

Прогноз на игру «Ростов» - «Краснодар» 13 сентября 2021 года

Этот матч является принципиальным для обеих команд. Сложно сказать, кто победит в этом противостоянии. Нестабильному «Ростову» и Юрию Сёмину наверняка пойдёт на пользу международная пауза, нужно стараться набирать очки. Но «Краснодар» чаще всего показывает яркий футбол в атаке, большинство лидеров в строю, сверкающий почти в каждой встрече Кордоба вряд ли планирует останавливаться. Букмекеры ожидают как минимум два гола, да и гости без очков остаться не должны.

Статистика встреч «Ростов» - «Краснодар»

Команды провели между собой 29 матчей. Три раза побеждал «Ростов», 13 раз сильнее оказывался «Краснодар». В прошлом году команды встречались трижды, два раза матч заканчивался вничью и один раз победой ростовчан.

Состав команд на игру «Ростов» - «Краснодар» 13 сентября 2021 года

"Ростов": Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Баштуш, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Деннис Хаджикадунич, Данил Глебов, Данила Сухомлинов, Кенто Хашимото, Понтус Алмквист, Николай Комличенко. Запасные: Егор Бабурин, Максим Рудаков, Николай Поярков, Александр Мухин, Роман Тугарев, Кирилл Фольмер, Даниил Николаев, Армин Гигович, Дмитрий Полоз, Максим Турищев, Али Соу.

"Краснодар": Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Даниил Корнюшин, Кайо, Гжегож Крыховяк, Юрий Газинский, Алексей Ионов, Виктор Классон, Реми Кабелла, Джон Кордоба. Запасные: Евгений Городов, Станислав Агкацев, Егор Сорокин, Вячеслав Литвинов, Дмитрий Стоцкий, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Владимир Ильин.

Онлайн трансляция игры Ростов -ЦСКА 14 августа 2021 года. Где смотреть

Игру «Ростов» - «Краснодар» 13 сентября 2021 года покажет «Матч Премьер». Следить за происходящим на поле с 19:30 можно на сайте kp.ru, где в онлайн-трансляции мы расскажем о лучших моментах матча.

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