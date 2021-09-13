Автогол: счет в матче с "Ростовом" открыл "Краснодар" голом в свои ворота

В южном дерби ведет "Ростов". Фото: аккаунт Инстаграм Уроша Спайича

В матче ФК "Ростов" - ФК "Краснодар", который проходит на стадионе "Ростов - Арена", счет открыл "Краснодар", но не в свою пользу.

Игрок Урош Спайич забросил мяч в свои же ворота. Ничто не предвещало беды во время подачи с левого фланга, которую исполнял Денис Терентьев, но Спайич, по всей видимости, решил добавить мотивации своим партнерам и... смахнул головой мяч в дальний угол ворот Матвея Сафонова.

Так "Ростов" получил свое первое очко в ходе южного дерби. Гол был забит на 29-й минуте матча. Счет на табло сменился на 1:0 в пользу хозяев поля.

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