«Очистил от песка и понял, что это не мусор»: В Азове случайно нашли в стройматериалах древний артефакт

В куче строительного песка азовчанин нашел древний артефакт. Фото: Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник

В Азове не в первой местные жители находят не просто предметы старины, а археологические артефакты! Не удивительно - ведь город пропитан историей. Азовчане приносят в музей не только археологические находки, но и кости животных, когда-то живших на территории Приазовья.

«КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с азовчанином, который недавно нашел 600-летний артефакт, и узнала подробности обстоятельств, при которых все произошло.

«НЕЧТО» ОКАЗАЛОСЬ ЛОПАТКОЙ МАМОНТА

В Азове есть строительные базы. По плану реконструкции рядом с этими базами проводили ремонт по благоустройству и завезли туда песок, скорее всего из карьеров в районе Кагальника.

Азовчанин Иван Гепта поехал на одну из этих баз. Неожиданно мужчина увидел, что в куче песка что-то лежит. «Нечто» выделялось по своим масштабам и внешнему виду.

- Я житель Азова, а тут все пронизано историей. Плюс я увлекаюсь археологией - это мое хобби. И я понял, что это не просто кусок. Когда достал его из кучи, очистил от песка, понял, что эта находка может представлять ценность, - рассказывает Иван. На самом деле я не очень сильно верил, что это что-то ценное, но находку на всякий случай с собой забрал. Договорился со специалистами Азовского музея и на следующий день я им привез эту вещь.

Работники музея смогли сразу определить возраст находки. Оказалось, что она является ровесником мамонта, который уже стоит в музее.

- Это оказалось лопаточной костью мамонта. Сотрудники очень обрадовались. Ведь не часто случается найти какой-нибудь артефакт, - радостно вспоминает азовчанин.

Сейчас сотрудники музея занялись более детальной обработкой и изучением кости. Но когда закончат с ней работать, то выставят в экспозицию, которая связана с этим временным периодом.

ПРЯМИКОМ ИЗ ПОЛИЦИИ

Это не первый случай обнаружения фрагментов мамонта. Азовчане частенько что-нибудь да находят на своей исторической земле. Например, в августе 2019 года в Азовский музей позвонили из полиции и сообщили, что нашли сумку со странной костью. После детального изучения ученые поняли, что это бедренная кость шерстистого мамонта. Столь необычный артефакт был передан в фонды местного музея.

В Азовском музее-заповеднике насчитывается более 1500 старинных предметов. Эта палеонтологическая коллекция является самой крупной на Северном Кавказе.

В нее включены отпечатки листьев, фрагменты ископаемой древесины, раковины моллюсков, кости древних позвоночных животных. Кроме того, хорошо изучена фауна Таманского, Тираспольского и Хапровского комплексов. Также в коллекции можно найти скелеты динотерия, который обитал в Приазовье восемь миллионов лет назад. А в экспозиции «Следы Земной памяти» представлен слон Громова, трогонтериевый бобр, ливенцовская лошадь и даже азовский жираф.

Любителей древности и мамонтов точно привлечет коллекция Азовского музея, ведь не все музеи мира могут похвастаться такими экспонатами как здесь.

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