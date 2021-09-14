Мама мыла раму: врачи спасли ростовчанку, выпавшую с пятого этажа во время чистки окон

Женщину оперировали три бригады врачей. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Когда молодая мать затеяла мытье окон в хрущевке на пятом этаже, никто и предположить не мог, чем все может закончиться. 30-летняя ростовчанка не удержалась на подоконнике и упала вниз.

C такими травмами, полученными при падении с большой высоты, шансов выжить у нее практически не было. Но женщина, по всей видимости, родилась в рубашке. За ее жизнь самоотверженно сражались разу несколько бригад медиков, а на днях - выписали из больницы.

«МОЛИТЕСЬ!»

Дело было аккурат перед Пасхой. Анна приехала в гости к маме вместе с семилетней дочкой. Женщина решила помочь родительнице по хозяйству и затеяла наводить порядок в квартире. Забралась на подоконник, рядом стояло ведерко с разведенным моющим средством. Хозяйка натирала стекло до блеска. И вдруг, в одно мгновенье, поскользнулась и полетела вниз.

Игравшая в это время в комнате семилетняя дочь испугалась. Подбежала к окну и увидела маму, лежавшую на асфальте. Девочка не растерялась и позвонила бабушке. Та немедленно вызвала «скорую» и бросилась бегом домой.

При таких травмах пациенты редко выживают, но врачи сделали все возможное. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

- Дочь упала не в палисадник - он бы, возможно, смягчил удар - а на асфальт, да еще ударилась о ступеньки у подъезда. Слава богу, была жива, но травмы были очень серьезные. Врачи сразу забрали ее на операцию. Мне сказали: «Молитесь! А мы будем делать все зависящее от нас, чтобы спасти вашу дочь», - вспоминает мама Ани.

ШЕСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Как правило, с такими травмами, как получила при падении Аня, редко выживают. А если и выживают, то последствия - очень тяжелые, приводящие к глубокой инвалидизации. У Ани были множественные переломы - открытые и закрытые, повреждены два бедра, а также внутренние органы.

- В те сутки как раз дежурил наш заведующий отделением сочетанной травмы Станислав Андриенко, - вспоминает хирург-травматолог отделения сочетанной травмы ГБСМП Ростова-на-Дону Роман Романов. - И во многом результат, которого мы сейчас достигли с пациенткой, - его заслуга. Молодую женщину оперировали тремя бригадами врачей, провели шесть операций. Все стабилизировали, исключили риск тромбозов, септических осложнений и отдаленных последствий. Теперь все идет своим чередом. Но, конечно, о полном выздоровлении говорить пока еще рано. Потребуется еще длительная реабилитация. Правда, сегодняшний результат вселяет надежду на самый хороший исход.

Медики спасли Аню и помогли восстановить многие функции организма, впереди у девушки - реабилитация. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ЗА АНЮ ПЕРЕЖИВАЛИ ВСЕЙ БОЛЬНИЦЕЙ

Тогда, после падения с высоты, ростовчанка провела в больнице три месяца. Когда пришла в себя, практически не разговаривала. Женщина была в таком состоянии, что не хотела ни с кем общаться. За Анечку переживали всей больницей.

Зато теперь есть повод порадоваться и за нее, и за ее врачей. Сложную пациентку выписали из больницы. А спустя время, она приехала на контрольные осмотры.

Медики сделали новые снимки, дали рекомендации по поводу того, какую нагрузку можно давать теперь на опорно-двигательный аппарат, а с чем еще лучше повременить. Наметили дальнейший план лечения.

То, что после таких травм Аня двигает руками и ногами, может спокойно сидеть, разговаривать и улыбаться – можно назвать настоящим прорывом и заслугой ростовских травматологов.

- Низкий материнский поклон от меня врачам, которые спасли мою единственную дочь и вернули маму моей внучке, - искренне поблагодарила медиков мама Ани.

НАША СПРАВКА

Отделение множественной и сочетанной травмы ГБСМП Ростова-на-Дону в каком-то смысле является уникальным для нашего региона. Сюда попадают пациенты после страшных автокатастроф, разбившиеся мотоциклисты, ростовчане, упавшие с большой высоты. И врачи этого отделения во многих случаях, когда у человека, казалось бы, нет шансов, возвращают их к жизни. Оперировать несколькими бригадами поступившего экстренно сложного пациента – здесь скорее будни, чем нечто экстраординарное.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ростовчанин упал с балкона высотки, пытаясь попасть в квартиру

Кстати, именно из этого отделения недавно выписался ростовчанин, который в микрорайоне Суворовский пытался проникнуть в свою квартиру через балкон. Забыл ключи. И не хотел ждать, когда жена вернется с дежурства. Мужчина сорвался и рухнул на асфальт тоже с высоты пятого этажа. Травмы у него оказались не такими тяжелыми, как у Ани. Но, выписываясь из отделения, он также сказал много хороших искренних слов в адрес спасших его врачей.

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