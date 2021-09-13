Первое южное дерби в сезоне окончилось ничьей

Южное дерби в Ростове окончилось вничью. Фото: ФК "Ростов"

В донской столице завершился матч ФК "Ростов" - "Краснодар". Встреча этих команд обычно именуется в кругах болельщиков южным дерби. И оно было первым в этом сезоне. В прошедшем матче победителя не оказалось. Игра была напряженной, но закончилась со счетом 1:1.

Счет был открыт уже на 29-й минуте матча. Игрок "Краснодара" Урош Спайич головой забил мяч в ворота своей же команды. Автогол принес первое и последнее очко "Ростову" в этой игре. Именно с этого момента началась "черная полоса" у "Краснодара". Травму получил главный бомбардир команды Джон Кордоба и вынужден покинуть поле, затем пенальти не смог реализовать Реми Кабелла, кроме того, "быки" остались в меньшинстве - судья показал желтую карточку Гжегожу Крыховяку.

Ростовчане активно оборонялись. Но голкипер желто-синих Сергей Песьяков так и не смог отразить удар Эдуарда Сперцяна. Мяч оказался в сетке ворот "Ростова". Счет сравнялся и стадионное табло показало - 1:1. За 18 минут до конца матча на поле появился Али Соу, но ход матча это переломить так и не смогло. Южное дерби окончилось вничью и обе команды получили в свою копилку по одному очку.

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Мяч головой отправил в ворота Урош Спайич.