Что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Краснодар»: болельщики и тренер остались недовольны игрой

Рассказываем, что произошло в Ростове после матча с "Краснодаром". Фото: ФК "Ростов"

Игра 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» - «Краснодар» прошла 13 сентября на стадионе «Ростов - Арена». Встреча выдалась жаркой и довольно напряженной. Рассказываем, как сыграли команды и что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Краснодар».

КАК ПРОШЕЛ МАТЧ?

В первом тайме игра находилась под контролем "Ростова". Эмоции у обеих команд, также как и у их тренеров зашкаливали - об этом говорит обилие желтых карточек. Так при сложении двух предупреждений поле покинул полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк. В этот же момент Урош Спайич отправил мяч головой в собственные ворота. Первый тайм за счет автогола закончился в пользу "Ростова".

- Во второй половине игры ростовчане старались реализовать тактику защиты, однако команду это не спасло. На 65-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал выход один на один и сровнял счёт. Матч прошёл очень нервно и закончился равным счётом – 1:1, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Рассказываем, что произошло в Ростове после матча с "Краснодаром". Фото: ФК "Ростов"

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР?

Об игре с «Краснодаром» уже высказался тренер Юрий Семин. По его мнению, команда, имея преимущество на поле, играла неправильно.

- Если бы сказали до игры о том, что будет ничья – остался бы доволен. Но по ходу матча у нас было больше моментов. Забив мяч и оставшись в большинстве играли неправильно. Футбол непредсказуем. Ничья – движение вперёд, - высказался Семин.

Фото: ФК "Ростов"

Тренер желто-синих возлагает большие надежды на Андрея Ланговича. Он считает, что это просто боевая единица команды. Несмотря на свой возраст, он в этот раз провел отличную игру - он великолепно выполнил свою работу. Но в целом работой команды Юрий Семин остается недовольным.

- Имея преимущество и ведя в счёте, неправильно распоряжаемся ситуацией. Мы не используем моменты и оказываем мало давления на чужие ворота, - отметил тренер ростовчан.

ЧТО ДУМАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

В целом фанаты остались довольны исходом матча. Но по их мнению, игра команды оставляет желать лучшего.

- Спасибо за игру Спаичу и Крыховяку. Только эти двое сегодня изо всех сил хотели, чтобы Ростов победил. Нет команды, нет игры, а самое страшное - нет никакого желания побеждать, - написал в сети болельщик.

Фото: ФК "Ростов"

- Наверное-это худшая игра в исполнении нашего клуба за последние несколько лет. Отвратительно. Ущербно. Играть в +1 и играть автобусом. Бред, - поддержал его еще один фанат.

- Краснодар сам с собой сыграл вничью. Так играть в большинстве недопустимо! - подытожил еще один ростовчанин.

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