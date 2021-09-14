"Играли неправильно": Юрий Семин высказался об игре своих подопечных с "Краснодаром"

Юрий Семин высказался об игре с "Краснодаром". Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Юрий Семин оценил игру своих подопечных на прошедшем южном дерби. Наставник желто-синих остался недоволен игрой своей команды.

- Если бы сказали до игры о том, что будет ничья – остался бы доволен. Но по ходу матча у нас было больше моментов. Забив мяч и оставшись в большинстве играли неправильно. Имея преимущество и ведя в счёте, неправильно распоряжаемся ситуацией. Мы не используем моменты и оказываем мало давления на чужие ворота. Футбол непредсказуем. Ничья – движение вперёд, - заметил Семин.

Но игра одного из футболистов его все-таки очень порадовала. На Андрея Ланговича Юрий Семин возлагает большие надежды в ближайшем будущем.

- Считаю, что он сыграл очень хороший матч. Несмотря на возраст, он справился со своей работой. Андрей – боевая единица команды, - поделился своими мыслями тренер.

Юрий Семин также очень рассчитывает на скорое возвращение Калинина и Байрамяна. По словам наставника команды, их очень не хватает. Тренера расстроил и уход Норманна, но он надеется на нынешнюю молодежь и обещает вырастить из них новых "Норманнов".

- Это жизненная ситуация. Изменить ничего нельзя. Будем использовать те ресурсы, которые у нас есть. Сегодня играли молодые Сухомлинов и Лангович. До этого на поле выходил Мелёхин, но он травмирован. Нет Норманна – будут играть эти ребята. Мы даём им время на поле, будут вырастать и станут Норманнами, - надеется Семин.

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