Коронавирус в Ростове-на-Дону на 14 сентября 2021: в регионе выявили еще 470 зараженных

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 470 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 14 сентября 2021 - заразились еще 190 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 470 человек. Общее число зараженных составило 130 583.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 36,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,3% – от 46 до 65 лет; 14,9% – от 66 до 79 лет; 3,4% – старше 80 лет; 12,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 542 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 34 человека.

За сутки выздоровели 389 зараженных. За все время от ковида вылечились 113 343 зараженных.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 12 женщин в возрасте от 53 до 94 лет и 14 мужчин в возрасте от 44 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 6 344 человека.

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