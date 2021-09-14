Анализ есть, а результата нет: экспресс-тесты при посадке в самолет принимать не будут

Экспресс-тесты на коронавирус при посадке в самолет принимать не будут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди ростовчан достаточно популярны экспресс-тесты на выявление новой коронавирусной инфекции. Такие начали делать в аэропорту «Платов». Но ситуация с ними сложилась весьма неоднозначная. Ростовский эпидемиолог рассказала журналисту «КП - Ростов-на-Дону» о том, как обстоят дела с этим видом тестирования и когда все же лучше сдать обычный ПЦР.

ВОЗЬМУТ НА МЕСТЕ, КОД ПОДЛИННОСТИ ПРИШЛЮТ

Результат этого тестирования приходит на электронную почту через сутки после взятия биоматериала. Также в пресс-службе донской авиагавани уточнили, что услуги оказывают негосударственные медицинские организации и тестирование проводится на коммерческой основе. Пункты сдачи анализов находятся на привокзальной площади у входа в пассажирский терминал, рядом с остановкой общественного транспорта.

- Все вышеперечисленные медицинские организации за отдельную плату также предоставляют возможность получения результата на английском языке с печатью и QR-кодом подлинности, - говорится в тексте сообщения.

А ПУСТЯТ ЛИ НА РЕЙС?

Но, как уточнила ростовский эпидемиолог, работающая на территории аэропорта, результаты этих тестов считаются недействительными. Долгое время медицинские работники и сами «открещивались" от экспресс-тестирования и считали его результаты недостаточно достоверными.

- Да, экспресс-тесты на коронавирус в аэропорту действительно делают, но толку от них мало, поскольку при регистрации на рейс их результаты принимать во внимание не будут. И пока не до конца понятно, для чего их вообще делают, - рассказала эпидемиолог.

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Результаты анализа можно получить уже через 15 минут.