Умер двукратный олимпийский чемпион из Новочеркасска Юрий Седых

Седых из-за волокиты не смог поехать на две олимпиады. В 90-е он с супругой переехал во Францию. Фото: страница Сергея Бубки в Твиттере

В возрасте 66 лет скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых. Скорбную весть сообщил старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка.

- Глубоко скорбим о потере Юрия Седых, - пишет Сергей Бубка в своем блоге в «Твиттере». - Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит.

Юрий Седых дважды побеждал на Олимпийских играх — в 1976 и 1980 годах, а в 1988 году взял серебро Игр.

Также Юрий Георгиевич завоевал золото и серебро на чемпионатах мира, стал трёхкратным чемпионом Европы.

Ему принадлежит один из самых старых мировых рекордов в истории легкой атлетики, который был установлен на чемпионате Европы 1986 года в Штутгарте.

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