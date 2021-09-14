Прокуратура проверит причины экстренной посадки самолета, летевшего из Екатеринбурга в Ростов

Самолет находился в воздухе 23 минуты Фото: Мария ЛЕНЦ

Уральская транспортная прокуратура проверит факт экстренной посадки самолета «Боинг — 737», который следовал из аэропорта Екатеринбурга «Кольцово» в ростовский «Платов». Предварительной причиной называют техническую неисправность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Предварительная причина - отказ левого двигателя, - сообщают в пресс-службе. - На борту находилось 103 пассажира, из них 3 детей, 6 членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.

Уточняется, что пострадавших на борту нет, само судно также не получило повреждений.

Борт, вылетевший в 13.06 по Москве, вернулся обратно уже через 23 минуты.

Пострадавших в самолете нет, воздушное судно повреждений не получило, - добавили в Уральской транспортной прокуратуре.

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