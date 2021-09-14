В Ростовской области извращенец подкараулил девочку на детской площадке, чтобы совратить

Злоумышленник затащил ребенка в заброшенное здание, чтобы изнасиловать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в одном из райцентров, пятилетняя девочка стала жертвой сексуального преступления. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, малышка гуляла на детской площадке неподалеку от дома. 36-летний местный житель, который был в тот момент сильно пьян, заприметил девочку. А когда та пошла домой, то уговорами показать что-то интересное заманил в заброшенное здание.

Дальше события для ребенка развивались как в страшном фильме. Мужчина набросился на девочку и попытался ее изнасиловать.

В заброшенном доме злоумышленник продержал ребенка не больше двадцати минут. Дело в том, что родители, словно почувствовав беду, вышли искать дочь. Они громко звали малышку по имени и злоумышленник, услышав их голоса, отпустил ребенка. В этот же день его задержали.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело «Похищение заведомо несовершеннолетнего», а также «Насильственные действия сексуального характера», - прокомментировали в пресс-службе областного следственного комитета.

По ходатайству следователя задержанный был взят под стражу. Сейчас расследование уголовного дела подошло к концу.

А согласно заключению комплексной психолого-психиатрической больнице.

- Сейчас следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, - отметили в региональном следкоме.

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