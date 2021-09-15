Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 сентября 2021: зарегистрировано еще 466 случаев заражения

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 466 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 сентября 2021 - заразились еще 186 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 466 человек. Общее число зараженных составило 131 049.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 36,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,2% – от 46 до 65 лет; 13,1% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 14,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 555 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 38 человек.

За сутки выздоровели 383 зараженных. За все время от ковида вылечились 113 726 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 15 женщин в возрасте от 48 до 91 года и 12 мужчин в возрасте от 50 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 6 371 человек.

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