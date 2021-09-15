«Верни мою мохнатую верхушку»: Странное видео лысого Басты взорвало сеть

Баста удивил поклонников странной прической. Фото: официальный аккаунт исполнителя в "Инстаграме"

Невероятное количество просмотров набирает видеоролик с популярным исполнителем из Ростова-на-Дону Василием Вакуленко. Певец, больше известный как рэпер Баста, опубликовал в своем блоге в «Инстаграме» видео, на котором предстал перед своей почти что четырехмиллионной аудиторией подписчиков в новом и шокирующем для многих образе.

Из молодого привлекательного мужчины Баста превратился в стареющего человека с лысым черепом и неухоженными жидкими растрепанными волосами вокруг макушки.

А монолог Басты вызывает, мягко говоря, недоумение.

- Алле, значит, слушая сюда, ты, подонок…Я даю тебе ровно 30 минут на то, чтобы ты вернул мне мою мохнатую верхушку. Послушай сюда, ты, я говорю, что я даю тебе ровно 30 минут, - чеканным голосом говорит певец.

А дальше Баста обещает, что человек, к которому адресовано обращение, узнает все о мести и возмездии, если не выполнит требований относительно прически.

Короткий видеоролик только в блоге Басты собрал больше 500 тысяч просмотров и около тысячи комментариев.

Так, один из пользователь предложил певцу сбрить бороду.

- А усы оставить, будет Ленин, - написал фолловер.

- Дон Карлеоне, - отметил другой.

- Брат деда Макара, - пошутил третий.

Сам Баста никак не стал комментировать видеоролик, написав под ним лишь одно слово: «Подонок». Правда, на следующий день исполнитель выложил фото, на котором вновь предстал перед поклонниками в привычном для них виде ухоженного молодого и уверенного в себе мужчины.

Однако пока остается загадкой, в каком проекте собрался участвовать артист, примеривший на себя столь необычный образ.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что Василий Вакуленко сбросил почти двадцать килограммов. При этом Баста признался, что «до» его вес был 122 килограмма. Сейчас – 106.

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