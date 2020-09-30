"Баста – в любом весе Баста": Василий Вакуленко похвастался результатами похудения

Так выглядел Вакуленко до того, как сбросить вес. Фото: "Инстаграм" Василия Вакуленко

Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко решил всерьез взяться за себя. Исполнитель изменил систему питания и активно занялся спортом. Как результат – минус 16 килограммов.

Баста признался, что «до» его вес был 122 килограмма. Сейчас – 106.

- Это только начало, – написал он в своем «Инстаграм».

Василий Вакуленко всерьез занялся своей фигурой и сильно похудел. Фото: "Инстаграм" Василия Вакуленко

Поклонники рэпера активно комментируют публикацию.

- Баста в любом виде Баста! Круто! Молодец! Минус 16 лет! Мощно! Супермен! – такие комментарии оставили фолловеры на странице певца.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», Баста на концерте в Турции зажег публику. На его выступлении собрались сотни человек. Отметим, что, несмотря на пандемию из-за коронавируса, на этом шоу рэпера все зрители, впрочем, как и сам певец, были без средств защиты. И некоторые поклонники припомнили артисту недавний аншлаг в его родном городе со словами: "Это тебе не Ростов!"

«Комсомольская правда – Ростов» писала, что концерт Басты в Ростове обернулся скандалом. Выступление рэпера, состоявшееся 22 августа в ростовском клубе, шло вразрез с действующим в Ростовской области запретом на массовые мероприятия.