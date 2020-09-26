"Это тебе не Ростов!": Баста зажег многотысячную толпу в Турции

Баста выступил с концертом в Турции

Популярный исполнитель из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко "зажег" публику на концерте в Турции. Сотни человек пришли послушать рэпера. Видеоотчет о концерте Баста выложил на своей странице в «Инстаграм».

- Привет всем, кто с нами на связи, - подписал пост исполнитель.

Видео собрало массу восторженных комментариев.

- Василий!!!! Спасибо за этот концерт! Я до сих пор не могу отойти! Это было так мощно и так душевно! – написала поклонница творчества Басты.

- Крассавчик! Ростов всегда с тобой, - прокомментировал еще один фолловер исполнителя.

Отметим, что, несмотря на пандемию из-за коронавируса, на шоу рэпера все зрители, впрочем, как и сам певец, были без средств защиты. И некоторые поклонники припомнили певцу недавний аншлаг в его родном городе со словами: "Это тебе не Ростов!"

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что концерт Басты в Ростове обернулся скандалом. Выступление рэпера Басты (, состоявшееся 22 августа в ростовском клубе шло вразрез с действующим в Ростовской области запретом на массовые мероприятия.

Концерт популярного исполнителя собрал множество зрителей. В соцсетях стали появляться снимки и видео, записанные во время этого шоу, а вместе с ними – гневные комментарии пользователей интернета, недоумевающих, почему его разрешили провести. В итоге второй концерт артиста, запланированный на следующий день, отменили, а организатора оштрафовали на 30 тысяч рублей.