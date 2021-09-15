После смерти пожилой женщины в Ростове без хозяев остались 13 кошек и три собаки

В Ростове ищут хоозяев для 16 оставшихся без хозяйки животных. Фото: Центр безнадзорных животных

В Ростове сердобольная местная жительница после смерти оставила без попечения 13 кошек и три собаки. Об этом рассказали в ростовском Центре безнадзорных животных.

Сотрудники рассказали, что даже при наличии хозяйки животным жилось довольно несладко. Им практически приходилось выживать. Питомцы жили очень скученно на территории частного дома, который был весь завален различным мусором - причем не только двор, но и дом. Кроме того, приходилось жить без света, воды и отопления. Животным практически не доставалось даже еды, они питались теми "гостинцами", что приносили соседи.

- Сейчас их выгоняют, и из этого дома, нескольких кошек удалось пристроить, а вот с собачками совсем ничего не выходит... - расстроены в ЦБЖ.

Перед устройством животных в добрые руки сотрудники центра обработали их от внутренних и внешних паразитов, а также привили комплексной вакциной. Кроме того, они утверждают, что брать этих животных могут и те ростовчане, у которых дома уже есть питомцы.

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