«За меня голосовала вся Россия!»: В Ростове наградили победительницу конкурса «Леди-пристав - 2021» Ольгу Белоусову

Красавица-пристав в интервью на радио "КП" рассказала о своей работе Фото: Ольга ГОПАЛО

Конкурс «Леди-пристав-2021» завершился в Ростове. Десятки тысяч читателей около месяца голосовали за самую очаровательную девушку в погонах, и, наконец, выбрали ту самую. Сегодня, 15 сентября, в редакции «КП - Ростов-на-Дону» состоялось торжественное награждение победительницы.

Каждая из десяти сотрудниц областного Управления Федеральной службы судебных приставов, участвовавших в конкурсе на сайте «Комсомолки» - не только профессионал своего дела, но и красавица с добрым сердцем и открытой душой.

Поэтому задача перед нашими читателями стояла не из легких, так как нужно было выбрать только одну. Десятки тысяч дончан каждый день в течение месяца отдавали свои голоса за леди в погонах.

НЕУДАЧНОЕ ФОТО СТАЛО СЧАСТЛИВЫМ

В итоге максимальное количество читательских голосов, а их оказалось более 16 тысяч, набрала Ольга Белоусова. Девушка работает дознавателем отдела.

Между прочим, работать в органах было детской мечтой Ольги. Еще ее дедушка и отец работали в милиции. Поэтому чувство справедливости у девушки в генах.

- У меня была с детства мечта работать в органах. И когда я узнала, что Федеральная служба судебных приставов России будет отнесена к правоохранительным органам и станет полноценной силовой структурой, то с нетерпением ждала этого момента, ведь моя мечта исполнилась – работать в органах, - рассказывает Ольга. - И со временем я поняла, что не важно, какую мы носим форму – главное, что мы служим России.

Все привыкли смотреть на конечный результат. Однако, в начале голосования ситуация складывалась не в пользу победительницы. В первые две недели голосования Ольга заняла вторую строчку, но с небольшим отрывом от первого места.

Кстати, само участие леди в погонах тоже было спонтанным. Ведь она подала заявку чуть ли ни в последний момент.

- У меня не было времени долго подготовиться, и я выбрала фотографию, как мне казалось, не самую лучшую. В последний момент написала резюме и отправила, - признается победительница.

Победительница получила более 16 тысяч голосов на нашем сайте! Фото: Ольга ГОПАЛО

«НАША СЛУЖБА ВСЕГДА НА СТОРОНЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

О том, как удалось набрать огромное количество голосов, Ольга Белоусова рассказала в интервью на Радио «Комсомольская правда - Ростов» на 89,8 FM.

- У меня очень обширный круг общения, практически вся Россия. В прошлом году меня отправляли в Москву на повышение квалификации. Там я познакомилась со своими коллегами из разных регионов: Амурская область, Воронеж, Волгоград, Дагестан, Чечня. И вот большая часть проголосовала со всей России. А еще у меня брат военнослужащий, так что голосовала вся армия! - смеется красавица. - Плюс меня уважают все сотрудники, коллеги, которые тоже решили проголосовать.

Победительницу наградили в пресс-центре редакции «КП — Ростов-на-Дону» в очень теплой и торжественной обстановке. Директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева поздравила Ольгу и вручила ей памятный диплом.

- В этот очень важный для нас день мы подводим итоги конкурса, который стартовал еще летом, - обратилась к победительнице Елена Владимировна. - Спасибо вам за то, что вы выполняете свой профессиональный долг, за ваше добре сердце. Надеюсь, мы будем проводить еще много таких конкурсов, и в каждом из них вы будете выходить победительницей!

В свою очередь, красавица в погонах рассказала, за что любит свою совсем нелегкую профессию.

- В каждой профессии есть и плюсы, и минусы. И плюсы - это стабильность, - рассказала Ольга. - Каждый день просыпаешься, идешь с удовольствием на любимую работу. Плюс уверенность в себе, в каждом дне. Каждый раз получаешь новые знания, умения. Тем более, что совершенству нет предела! Хочется каждый раз открывать для себя что-то новое, познавать для себя. И хочу сказать, что, если у кого-то есть какое-либо желание, то они должны стремится исполнить его, идти по пути к своей цели, не останавливаться на достигнутом. Тем более, что наша служба на страже закона - всегда за справедливость.

Неудачное, по мнению Ольги, фото оказалось счастливым. Фото: личный архив героя публикации

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