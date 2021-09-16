Коронавирус в Ростове-на-Дону на 16 сентября 2021: суточное количество зараженных продолжает стремительно уменьшаться

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 461 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 16 сентября 2021 - заразились еще 187 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 461 человека. Общее число зараженных составило 131 510.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 34,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,9% – от 46 до 65 лет; 15% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 12,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 514 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 49 человек.

За сутки выздоровели 382 зараженных. За все время от ковида вылечились 114 108 зараженных.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 54 до 93 лет и десять мужчин в возрасте от 35 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 397 человек.

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